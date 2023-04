• Zeb Mesker eindigde in zijn categorie als negende.

Top-10 noteringen Jan van Arckel-jeugdrenners in eigen toernooi

ma 24 apr. 2023, 06:41

ARKEL • Het eigen Arno Wallaard Jeugdtoernooi in Arkel heeft de jeugdrenners van RC Jan van Arckel zaterdag diverse top-10 noteringen opgeleverd.

Door de regen was het parcours met name in de middaguren op sommige plekken glad. Enkele JvA-renners debuteerden -zeer verdienstelijk- op de racefiets.

Cat. 1: 9. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).

Cat. 3: 9. Zeb Mesker (Meerkerk).

Cat.4: 35. Willem van Wijngaarden (Giessenburg).

Cat. 5: 10. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

Cat. 6: 9. Isis Versluis (Meerkerk).