Programma Wielerronde van Lexmond bekend; een week vol wielerplezier

1 uur geleden

Sport 267 keer gelezen

LEXMOND • Vanaf vrijdagavond 14 april aanstaande staat Lexmond weer helemaal in het teken van de wielersport. Ruim een week lang wielerplezier voor jong en oud.

De week wordt afgetrapt met het jaarlijkse wielercafé in De Gouden Leeuw. De stichting wielerronde Lexmond is er wederom in geslaagd een grote naam naar Lexmond te halen. Deze keer niemand minder dan Erik Breukink, een ex-topper die menig wielerliefhebber nog altijd tot de verbeelding zal spreken.

Op donderdag 20 april (vanaf 18.00 uur) gaat het programma verder met de traditionele fietstocht door de streek. Startpunt is cafetaria De Bommel waar direct na afloop de lichamelijke tekorten kunnen worden aangevuld. De fietstocht kent geen wedstrijdelement en is toegankelijk voor iedereen met een fiets én zin om er op uit te trekken.

Dikke Bandenrace

Een dag later (21 april) wordt de Dikke Bandenrace afgewerkt. De dikke bandenrace start om 18.30 uur op het parkeerterrein bij Huis het Bosch aan de Nieuwe Rijksweg. Voorzitter Jaap Bogaard: ‘Voorheen werd de dikke bandenrace midden in het dorp verreden. Maar tijdens de feestweek zijn we uitgeweken naar deze plaats en dat is heel goed bevallen. Het grootste voordeel is dat de kinderen constant in beeld rijden. Leuk voor de fans en voor de kinderen!’

Hoofdmenu

Op zaterdag 22 april wordt tenslotte het hoofdmenu opgediend: de wielerronde van Lexmond voor verschillende wielercategorieën. Hoogtepunt is zoals elk jaar de wedstrijd voor Elite/beloften/amateurs die vanaf 16.45 uur 90 kilometer lang over het dorp zal razen. Even daarvoor is het parcours overigens al opgewarmd met de hummeltjesrace, inmiddels een vast onderdeel van de wielerronde waar een podium wordt geboden aan de allerkleinsten (en hun mee-rennende ouders natuurlijk).

Veel werk verzet

Een week lang wielerplezier betekent bijna een heel jaar werk. Jaap Bogaard: ‘In de afgelopen maanden hebben we als stichtingsbestuur een hoop werk verzet. Niet alleen op sportief gebied, maar ook op organisatorisch vlak’. Het resultaat mag er zijn: een compleet vernieuwde website: www.wielerrondelexmond.nl en een aantrekkelijk sponsorpakket.



Jaap Bogaard: ‘Dat laatste vinden wij ontzettend belangrijk. Wij kunnen dit allemaal niet doen zonder onze sponsoren. Daar willen wij graag iets tegenover zetten. Dat zijn we aan hen verplicht.’

Het volledige programma

Vrijdag 14 april

Vanaf 20.30 uur – Wielercafé in De Gouden Leeuw, Lexmond.

Donderdag 20 april

Vanaf 18.00 uur – Fietstocht

Vrijdag 21 april

18.30 uur – Dikke Banden race, parkeerplaats van Sportcomplex het Bosch.

Zaterdag 22 april 48e Wielerronde Lexmond

14.00 uur – Startlicentie (M/V 15+)

15.00 uur – Sportklasse (M)

16.15 uur – Hummeltjes race

16.45 uur – Amateurs / Beloften / Elite (M)