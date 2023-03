Lekpongers koploper na ruime zege op NiLeTa

AMEIDE • Door het Nieuw-Lekkerlandse NiLeTa met 4-1 te verslaan mag Lekpongers zich koploper noemen in zijn klasse. De Termeise tafeltennissers hebben één punt voorsprong op het Nieuwlandse Tavernie.

Jan de Gans was in vorm en won zijn beide enkelspelen. Jacob Middelkoop haalde één punt binnen en won samen met De Gans in een spannende vijfsetter ook het dubbelspel.