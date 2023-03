Renners Jan van Arckel in nieuwe tenue

zo 5 mrt. 2023

ARKEL/REGIO • Tijdens een drukbezochte clubavond werden alle renners en begeleiders van Rennersclub Jan van Arckel volledig in het nieuw gestoken.

Jarenlang fietsten de renners van Jan van Arckel in het vertrouwde roodgele tricot. Met de komst van een aantal nieuwe sponsors vond de clubleiding het de hoogste tijd om shirtjes, broeken, jassen, trainingspakken en zelfs sokken een update te geven.

Trots

Het resultaat mag er zijn. Vol trots presenteerde ontwerper Freek Wallaard, aan de hand van oude shirtjes, het nieuwe tenue.

“Ons eerste shirt, volgend jaar alweer 70 jaar geleden oud, was rood met een witte kraag. Niet veel later volgde een maagdelijk wit shirt met twee rode strepen. Een duidelijke link met de voormalige gemeentewapens uit de streek.”

De aanwezige Pim Bosch, goed voor bijna 100 overwinningen in de jaren ‘70 en ‘80 en vele malen clubkampioen, knikte. En Wallaard lachte. “Die wollen shirts waren snel vies. In de jaren ‘80 deed shirtsponsoring in de amateurwielersport zijn intrede. Niet alle leden waren daar voorstander. Oud-renner Piet Versteeg zegde zelfs zijn lidmaatschap op.”

Versteeg zal schrikken bij het zien van de nieuwe outfit, met daarop heel veel sponsors. “Op één mouw komen de rode balken van weleer terug. De herkenbare kleur geel, ooit ingebracht door hoofdsponsor Gunsol, in combinatie met rood is behouden. Met de donkerblauwe broeken willen we de snelheid uitbeelden.”

Kenmerkend voor de vereniging Jan van Arckel, waar naast plezier zeker prestatie hoog in het vaandel staat. Terecht dat er extra aandacht was voor de huidige profwielrenners van de club; Jeanne Korevaar, Sjoerd Bax en natuurlijk Fabio Jakobsen.

Erik Breukink

Ondertussen werd er gekwist, gedronken en genoten van de muzikale klanken van Tour de TriTra onder leiding van Cees Trappenburg. Natuurlijk werd het komende wielerjaar besproken. Onder andere door Jaap Bogaard en Arno Hartog. Laatstgenoemde zegde toe op 22 april aan de start van de Ronde van Lexmond te verschijnen.

“We rijden na de AWM en wel op 22 april. Bewust, want vorig jaar hadden we last van twee klassiekers. Een week eerder, op vrijdagavond 14 april, is Erik Breukink onze gast in het wielercafé”, verklapte voorzitter Bogaard. “De ronde van Giessenburg staat 1 juli op de kalender. Een vol programma met ook weer dames aan de start”, vulde Hartog aan.