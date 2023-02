Koos Hoekwater een Chris van Pelt winnen tweede wintercompetitiewedstrijd in Hoogblokland

58 minuten geleden

Sport 138 keer gelezen

HOOGBLOKLAND • ‘Good old’ Koos Hoekwater heeft afgelopen zondag de tweede wintercompetitie wedstrijd gewonnen aan de Gorinchemse kant in de Put in Hoogblokland. De Hoogblokland-kant was voor Chris van Pelt.

Al snel na het begin signaal werden de eerste visjes gevangen, waarna een ieder er eens goed voor ging zitten. Aan de Gorinchemse kant wist Koos Hoekwater op subtiele wijze de winst naar zich toe te trekken, met 905 gram vis. Goede tweede werd Herman Verhoef met 462 gram.

De Hoogblokland kant was gemiddeld beter. Met een klein verschil wist Chris van Pelt het vak te winnen met 2259 gram gevolgd door Paul Stasse 1909 gram. Ook het Dichtbij vak leverde vis op, wat resulteerde een vak winst opleverde voor Nico van Burgel met 16 gram. Ook nu was de Karper Put weer lastig. Toch wist Herman Hoeke er één te haken, wat resulteerde in de vakwinst met 5269 gram.