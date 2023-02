Wim de Bruin wint MTB-kampioenschap van de Alblasserwaard

ma 6 feb 2023, 08:23

Sport Fotoseries 225 keer gelezen

ARKEL • Wim de Bruin uit Hardinxveld-Giessendam is zaterdag op het clubparcours van RC Jan van Arckel cyclocross- en mtb-kampioen van de Alblasserwaard geworden. De Bruin won in Arkel de achtste wedstrijd van de wintercompetitie

Het parcours was, met diverse tracks, jumps en rockgardens, uitdagend. Waarbij de leden van Jan van Arckel, die het parcours kennen, licht in het voordeel waren.

A-klasse (Licentiehouders) – 28 deelnemers: De favorieten voor het kampioenschap van de Alblasserwaard stonden allemaal aan de start. Er ontstond meteen een kopgroep met Ruben Nederveen, Wim de Bruin en Lennart van Houwelingen, alle drie uit Hardinxveld. Achter de kopgroep reden Jens van den Dool, Rick Versloot, Luuk Viveen en Jamie den Dikken. Mooi was de strijd om de vierde plaats tussen Jens van den Dool en de jonge Rick Versloot. Versloot bepaalde het tempo en wist Jens van den Dool tot op de streep achter zich te houden.

Vooraan moest Lennart van Houwelingen als eerste afhaken. Wim de Bruin was goed in vorm na een trainingskamp in Spanje. Toch moest hij voluit blijven gaan om Ruben Nederveen van zich af te houden, wat uiteindelijk lukte. Op de hoogste trede van het podium mocht hij de kampioensbeker in ontvangst nemen en staat hij met nog één wedstrijd te gaan aan de leiding van het klassement.

Uitslag A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 3. Lennart van Houwelingen (Hardinxveld) 4. Rick Versloot (Hardinxveld) 5. Jens van den Dool (Hoogblokland).

Klassement A-klasse: 1. Wim de Bruin 2. Ruben Nederveen 3. Jens van den Dool 4. Tim van Lopik (Gorinchem) 5. Joas Houweling (Gorinchem).

B-klasse (Recreanten) – 44 deelnemers: Klassementsleider Pieter van der Sluijs voelde zich goed thuis op dit parcours en reed direct vanaf de start naar een ruime voorsprong, die hij niet meer afstond. Bart van Noorloos had ook een goede dag en reed veilig naar de tweede positie.

In de strijd om de derde plek leek Nijs den Besten op rozen te zitten, maar daar dacht zijn buurman Manoah de Groot anders over. Meter voor meter kwam De Groot dichterbij en hij kon in de laatste ronde een podiumplaats zeker stellen.

Uitslag B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 2. Bart van Noorloos (Werkendam) 3. Manoah de Groot (Molenaarsgraaf) 4. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 5. Gerben van Stigt (Giessen).

Klassement B-klasse: 1. Pieter van der Sluijs 2. Nijs den Besten 3. Manoah de Groot 4. Gerben van Stigt 5. Frans Kleijn (Nieuw-Lekkerland).

B-Masters (Recreanten +45 jr) – 57 deelnemers: Het was voor André Huijzer de eerste kennismaking met het Jan van Arckel-parcours en de grote vraag was hoe deze hardrijder dit zou verteren. Hij nam na de start onmiddellijk de leiding en wist dat hij thuisrijder Rien van der Dussen in de gaten moest houden. Het duurde niet lang of die twee reden samen aan de leiding.

an der Dussen ging tot het uiterste om zijn parcourskennis uit te buiten, maar bereikte tegen het einde de limiet. Dat was de kans voor André Huijzer om naar de overwinning te rijden en de leiding in het klassement over te nemen. De rest van de deelnemers reed op ruime achterstand. De ervaren Bert Pesselse wist de derde plaats op te eisen en is nog kanshebber voor een podiumplaats in het eindklassement.

Uitslag B-Masters: 1. André Huijzer (Hardinxveld) 2. Rien van der Dussen (Arkel) 3. Bert Pesselse (Giessenburg) 4. Ron Timmer (Schelluinen) 5. Jaco de Zeeuw (Giessenburg).

Klassement B-Masters: 1. André Huijzer 2. Rien van der Dussen 3. Pieter Wonink (Hoornaar) 4. Ron Timmer (Schelluinen) 5. Jaco de Zeeuw (Giessenburg).

C-klasse (Dames) – 12 deelnemers: Na vier overwinningen en een tweede plaats was het voor Dieke van Wilgen niet moeilijk opnieuw naar een afgescheiden overwinning te rijden. Britt van Stigt en Marieke van Leerdam volgden met enige tussenruimte.

Uitslag C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Britt van Stigt (Giessen) 3. Marieke van Leerdam (Arkel) 4. Daphne van der Vegt (Almkerk) 5. Noa Stolk (Nieuwendijk).

Klassement C-Dames: 1. Dieke van Wilgen 2. Britt van Stigt 3. Marieke vban Leerdam 4. Noa Stolk 5. Jiska Verspuij (Noordeloos).

D-klasse (Jeugd 13/14 jr) – 18 deelnemers: Darian Groenveld traint wekelijks bij Jan van Arckel en reed onbedreigd naar zijn vijfde overwinning in de competitie. Andreas van de Streek werd deze keer tweede en Rowan van Dalen pakte verrassend de derde plaats. Bij de meisjes was Isis Versluis duidelijk de sterkste.

Uitslag D-klasse Jongens: 1. Darian Groeneveld (Rijswijk) 2. Andreas van de Streek (Goudriaan) 3. Rowan van Dalen (Woudrichem).

Uitslag D-klasse Meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk) 2. Rosalie ban Bruggen (Ridderkerk) 3. Annerie van der Sluijs (Werkendam).

Klassement D-klasse Jongens: 1. Darian Groeneveld 2. Andreas van de Streek 3. Luuk van de Biggelaar (Tilburg).

Klassement D-klasse Meisjes: 1. Rosalie van Bruggen 2. Annerie van der Sluijs 3. Jolien Korf (Leerdam).

E-klasse (Jeugd 11/12 jr) – 17 deelnemers: Nederlands kampioen Erik Bikker verliest slechts bij uitzondering. Ook deze keer kon hij weer een overwinning bijschrijven. Max van Kolfschoten moest het deze keer afleggen tegen Stan Zeelenberg. Imke van Houwelingen was de sterkste bij de meisjes.

Uitslag E-klasse Jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam) 2. Stan Zeelenberg (’s-Gravendeel) 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg)

Uitslag E-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen (Hardinxveld) 2. Mila Prins (Hank) 3. Lauren van der Hamsvoord (Oosterthout).

Klassement E-klasse Jongens: 1. Erik Bikker 2. Max van Kolfschoten 3. Stan Zeelenberg

Klassement E-klasse Meisjes: 1. Imke van Houwelingen 2. Mila Prins 3. Lauren van der Hamsvoord.

F-klasse (Jeugd 9/10 jr) – 21 deelnemers: Willem van Wijngaarden heeft de smaak te pakken en reed in de leiderstrui naar zijn vijfde overwinning in de competitie. Sem Knip reed na Groot-Ammers voor de tweede keer naar de tweede plaats. Bij de meisjes was Nikita Verhoeven op dit parcours de snelste.

Uitslag F-klasse Jongens: 1. Willem van Wijngaarden (Giessenburg) 2. Sem Knip (Alblasserdam) 3. Jaylani van der Wiel (Hardinxveld).

Uitdlag F-klasse Meisjes: 1. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel) 2. Marit Elgersma (Waspik) 3. Zoë van Waardenburg (Rhoon).

Klassement F-klasse Jongens: 1. Willem van Wijngaarden 2. Zeb Mesker (Meerkerk) 3. Sem Knip.

Klassement F-klasse Meisjes: 1. Marit Elgersma 2. Nikita Verhoeven 3. Zoë van Waardenburg.

G-klasse (Jeugd 6/8 jr) – 25 deelnemers: In de jongste groep is Sven Mastenbroek duidelijk de sterkste met maar liefst zeven overwinningen. Charlotte van de Graaf doet bij de meisjes niet veel onder en staat stevig aan de leiding in het klassement.

Uitslag G-klasse Jongens: 1. Sven Mastenbroek (Rijswijk/NB) 2. Jelte van der Leer (Dongen) 3. Jitse Flach (Dordrecht).

Uitslag G-klasse Meisjes: 1. Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers) 2. Keet de Ruijter (Hardinxveld) 3. Anna Knip (Alblasserdam).

Klassement G-klasse Jongens: 1. Sven Mastenbroek 2. Jelte van der Leer 3. Otto Rongen (Tilburg).

Klassement G-klasse Meisjes: 1. Charlotte van de Graaf 2. Keet de Ruijter 3. Anna Knip.

Volgende wedstrijd: Slingelandse Plassen, 18-02-2023

Complete uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl