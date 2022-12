Max van Kolfschoten zevende in Enter

ma 5 dec 2022, 06:01

Sport 35 keer gelezen

ENTER/REGIO • In de snijdende kou en ondanks een matige start is Jan van Arckel-jeugdrenner Max van Kolfschoten uit Giessenburg zondag als zevende geëindigd in de nationale cross Gerre Pluimer sr. in het Overijsselse Enter (zesde jongen, categorie 5).

Nieuweling Tim Verwolf (Langerak) moest helemaal achteraan starten en verloor hierdoor veel tijd. Toch wist hij zich nog op te werken naar de dertigste plek in een veld van 54 renners.