Knappe vierde plaats Minte de Moel

di 15 nov 2022, 08:38

Sport 161 keer gelezen

ZEVENHUIZEN/LANGERAK • Op een internationaal Tang Soo Do-toernooi in Zevenhuizen heeft Minte de Moel van Chon Kyong uit Schoonhoven een knappe vierde plaats behaald.

Voor Minte de Moel was het podium net te hoog gegrepen.

“Alle niveaus met een zwarte band zaten in één poule, dus de tegenstand was voor mij met mijn derde dan heavy in alle opzichten. Daarbij komt dat internationaal de spelregels nogal eens verschillen. Het sparren in Polen lijkt op kickboksen. Dat zijn wij hier in Nederland helemaal niet gewend”, aldus de Langerakker.