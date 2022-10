• Nick Klijn was zaterdag de sterkste in Noordeloos.

Nick Klijn geeft visitekaartje af in wintercompetiti

35 minuten geleden

NOORDELOOS • In de wintercompetitie heeft RC Jan van Arckel heeft Nick Klijn zaterdag in Noordeloos zijn visitekaartje afgegeven. Gestart vanuit het achterveld reed de talentvolle Leerdammer naar de overwinning.

Een week eerder was de wintercompetitie gestart met een tijdrit in de Biesbosch. In Noordeloos stonden er 291 renners aan het vertrek, die onder meer natte grasstroken voorgeschoteld kregen.

In de A-klasse moesten Nick Klijn en Wim de Bruin achterin starten. Zij zetten meteen de achtervolging in en vormden samen met Ruben Nederveen de kopgroep. Klijn was duidelijk de sterkste van de drie. Tim van Lopik kon zijn overwinning in de tijdrit met een elfde plaats niet bevestigen en moest de leiding in het klassement overdragen aan Bart van den Berg.

Uitslag A-klasse: 1. Nick Klijn (Leerdam) 2. Ruben Nederveen (Hardinxveld) 3. Wim de Bruin (Hardinxveld) 4. Luuk Viveen (Woudrichem) 5. Bart van den Berg (Wijngaarden).

In de B-klasse was Nijs den Besten een klasse apart. In zijn gele leiderstrui leidde hij van start tot finish.

Uitslag B-klasse: 1. Nijs den Besten (Molenaarsgraaf) 2. Gerben van Stigt (Giessen) 3. Ruben Heikoop (Leerbroek) 4. Pieter van der Sluijs (Werkendam) 5. Jurjen de Besten (Molenaarsgraaf).

De B-Masters vormt de grootste groep. Er ontstond een aantrekkelijke strijd met aan kop Pieter Wonink, Rien van der Dussen en Bert Pesselse en een volgend groepje met Ard Rietveld, André Huijzer en thuisrijder Jan-Piet Bikker. Halverwege moest Pieter Wonink de leiding afgeven aan Rien van der Dussen en Bert Pesselse was blij met voor de tweede keer een derde plaats.

Uitslag B-Masters: 1. Rien van der Dussen (Arkel) 2. Pieter Wonink (Hoornaar) 3. Bert Pesselse (Giessenburg) 4. André Huijzer (Hardinxveld) 5. Ard Rietveld (Gorinchem).

Bij de dames is het beeld sinds vorig jaar niet veel veranderd. Dieke van Wilgen bepaalde het tempo, gevolgd door Noa Stolk. Marieke van Leerdam werd vierde en moest Britt van Stigt voor laten gaan. Van Leerdam behoudt wel de leiding in het klassement door haar goede prestatie in de tijdrit.

Uitslag C-Dames: 1. Dieke van Wilgen (Arkel) 2. Noa Stolk (Nieuwendijk) 3. Britt van Stigt (Giessen).

Winnaars Jeugd:

D-klasse jongens: Darian Groeveld (Rijswijk), D-klasse meisjes: Rosalie van Bruggen (Ridderkerk).

E-klasse jongens: Erik Bikker (Rotterdam), E-klasse meisjes: Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

F-klasse jongens: Willem van Wijngaarden (Giessenburg), F-klasse meisjes: Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel).

G-klasse jongens: Jelle van der Leer (Dongen), G-klasse meisjes: Charlotte van de Graaf (Groot-Ammers).

De volgende wedstrijd vindt plaats in Giessenburg op zaterdag 5 november

Complete uitslagen en klassementen: www.janvanarckel.nl/wintercompetitie