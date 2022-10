SNA nog niet van de nul af

ASPEREN • Na twee wedstrijden is promovendus SNA nog puntloos. De Bleskensgraafse volleybalsters, die debuteren in de promotieklasse, verloren zaterdag in Asperen met 4-0.

Toch raakt het -deels vernieuwde- team steeds beter op elkaar ingespeeld. Tegen WHV was SNA twee keer dicht bij setwinst, maar het kwartje viel net de verkeerde kant op: 26-24, 25-12, 25-20 en 25-23.