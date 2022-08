• Simply Green in actie voor de volgepakte tribunes in Hoogblokland.

Simply Green is Red Impact net de baas in Hoogblokland

21 aug, 12:35

HOOGBLOKLAND • Het kon niet mooier in Hoogblokland. Een thuiszege voor Simply Green, met streekgenoot Red Impact als goede tweede.

Niet alleen feest in het dorp Hoogblokland, maar ook aan de Beemdweg was het volop genieten. Op vrijdag en zaterdag ronkten de motoren ouderwets en de duizenden supporters waren getuige van een meer dan geweldige tractor- en truckpulling.





De start was minder. “De eerste tractoren stonden op de baan en toen begon het flink te regenen. We hebben twee klassen verzet naar zaterdag en hebben gelukkig de rest van het programma wel kunnen rijden. Onder perfecte omstandigheden, want de baan ligt er mooi bij”, aldus een trotse Bastiaan de Groot, die samen met drie bestuurders al jaren de kar trekt.

“Met vrijwilligers en trouwe sponsoren niet te vergeten. Het evenement leeft nog meer dan voor de coronacrisis. Een week geleden zijn we begonnen de wel erg droge baan voorzichtig met water te preparen, maar ook de verlichting aan te leggen en de tribunes te bouwen. Er zijn nu 182 vrijwilligers actief, waarvan de laatste vanmorgen om 05.00 uur is gestopt en twee uur later de eerste alweer aanwezig was.”





Koptelefoons

Ook present waren Guido en Thimo de Gans. Met koptelefoons keken de jeugdige Meerkerkers hun ogen uit. “Eigenlijk vinden we alles leuk en dus blijven we zeker tot het laatst. Dan moeten we nog wel ons zusje Olivia zien te vinden, die is aan het springen in het kinderpark.” Vader Martin was ook enthousiast. “Een prachtige dag, waarbij je veel oude bekenden tegenkomt.”

Aanpassingen

Het was inderdaad een weerzien voor de vele duizenden supporters, die op de volgepakte tribunes een plekje probeerden te vinden. De aanhang van de regionale toppers Red Impact en Simply Green had het een stuk makkelijker. In de eigen afgesloten ruimte was het goed vertoeven. Drank en eten zorgden voor een onvergetelijke zaterdag.





“Geweldig als je dit terug kan doen voor je fans en sponsors”, lachte Henri Versluis van het Zijderveldse Red Impact na zijn nipte nederlaag in de Supersport 4,5 Ton Topklasse. “Van tevoren had ik gehoopt podium te rijden. We hebben de laatste weken veel gesleuteld om de motor beter te laten lopen. Alles moet kloppen, maar je hebt niet alles in de hand. We zijn ook afhankelijk van de baan. Zelfs na de eerste pull hebben we nog aanpassingen gedaan. Het was net niet genoeg.”



Iets verderop ontving winnaar Laurens den Boer de ene felicitatie na de andere. “De eerste beurt was kiele kiele. Ik haalde maar net een full pull. Voor de finale hebben we wat met ons gewicht geschoven en verbeteringen toegepast aan de versnellingsbak.”

Met resultaat, want niet alleen Red Impact, maar ook koploper in de competitie Team Peeters en Great Experience en Secret of the Valley werden onder luid applaus verslagen. “Met 38 centimeter, maar dat maakt mij niet uit. Eén centimeter was al genoeg geweest”, genoot de man uit Molenaarsgraaf.

Red Dream

Grote man in Hoogblokland was onomstreden Martin van Lomwel, samen met Piet Boer een van de regionale pioniers in de Alblasserwaard op het gebied van tractorpulling.

“Twaalf jaar geleden waren we er voor het laatst bij. Helaas reden we thuis in Meerkerk Just May Be in de vernieling en besloten we de tractor aan Laurens van Vuuren te verkopen. Zijn ploeg heeft er een zes cilindermotor ingezet. Ze rijden nnu onder de naam Red Dream. Als technicus bleef ik erbij betrokken”, aldus Van Lomwel.

“In de promoklasse werden wij verdienstelijk tweede en omdat de machine nog heel was, hebben we Martin ingeschreven in de topklasse.”, vulde Van Vuuren aan.

Aanvankelijk had Van Lomwel moeite om Red Dream van zijn plek te krijgen. Maar met de nodige hulp en aanwijzingen werd uiteindelijk toch nog bijna 90 meter gehaald. Niet genoeg voor de finale, maar wel voldoende voor een staande ovatie en een traantje bij de emotionele Meerkerker. “Het was geweldig, ik heb er dorst van gekregen."

Uitslag Farmstock 4,5 ton SuperSport Topklasse: 1. Simply Green, 100.39 meter; 2. Red Impact, 100.01 meter; 3. Great Experience, 98.28 meter.

NK-tussenstand na elf van de dertien wedstrijden: 1. Erik Peeters, 185 punten; 2. Simply Green, 181 punten; 3. Secret of the Valley, 165 punten.

Uitslag Farmstock 4,5 ton SuperSport Promoklasse: 1. Red Devil, 96.36 meter; 2. Red Dream, 94.63 meter; 3. Maximum Massey, 80.80 meter.

NK-tussenstand na zeven van de elf wedstrijden: 1. Red Devil, 114 punten; 2. Red Dream, 104 punten; 3. Sound of Dynamite, 98 punten.