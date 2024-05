• Boerderij Noorderlicht is gebouwd in de antroposofische bouwstijl.

Kaasboerderij Noorderlicht in Noordeloos houdt open dag en stelt opvolgers voor

NOORDELOOS • Boer Kees van Gaalen en zijn vrouw, boerin Maria Inckmann uit Noordeloos, stellen tijdens een open dag op zaterdag 8 juni hun opvolgers voor.

Na een zoektocht naar agrariërs die de biodynamische kaasboerderij in de toekomst zullen voortzetten, vond het echtpaar Van Gaalen twee geschikte kandidaten: Marinus Slingeland en Rolinka Korevaar. Kees en Maria runnen de boerderij sinds juli 2008. Aanvankelijk zullen Kees en Maria van Gaalen gaan samenwerken met Marinus en Rolinka. In de toekomst zullen de nieuwe boer en boerin de kaasboerderij overnemen.

Kaasmaken

Tijdens de open dag zijn bezoekers ook welkom in de kaasopslag, waar zij uitleg kunnen krijgen over het maken van de Wilde Weide kazen. Proeven kan ook. Voor kinderen zijn er diverse activiteiten.

Koemonoloog

Tijdens een natuursafari in de bloemrijke weilanden kunnen belangstellenden weidevogels spotten. Om 11.30 uur houdt een vertelkunstenaar een ‘koemonoloog’. Daarin vertelt hij hoe koeien het leven op een boerderij ervaren.

Aardedans

Om 13.30 uur geeft dansgroep Dedae een workshop. De groep verzorgt om 15.00 uur een uitvoering van de ‘Aardedans’, die zowel de verbinding met de aarde uitbeeldt als de ‘verstoring en uitbuiting van het verdienmodel’.

• De Dae voert een Aardedans uit. - Aangeleverd

Landcoöperatie

Binnenkort wil het echtpaar Van Gaalen de Landcoöperatie Noorderlicht oprichten. Tijdens de open dag is daarover informatie verkrijgbaar. In de coöperatie kunnen mensen geld investeren en zo nauwer bij de boerderij betrokken worden. De bijdragen zullen Marinus en Rolinka benutten voor grondaankoop.

Openingstijden

De open dag, die ook een viering is van het 100-jarig bestaan van de biologisch dynamische landbouw, duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Het adres is: Gorissenweg 1, Noordeloos. De entree is gratis.