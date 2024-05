• Het Gebiedsplatform stelt dat het effect van windturbines op (weide)vogels nog niet is meegenomen bij het aanwijzen van zoeklocaties in de Alblasserwaard. Op de foto een tureluur in de Donkse Laagten in Brandwijk.

Gebiedsplatform AV: ‘Vertrouwen in de politiek behoorlijk geschaad door aanpak Molenlanden en Gorinchem zoeklocaties windturbines’

ALBLASSERWAARD • Maak nog geen keuze voor een zoeklocatie, maar onderzoek eerst de gevolgen van het plaatsen van windturbines op onder meer vogels en vleermuizen, de gezondheid van inwoners en het landschap. Dat raadt het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden de gemeenten Gorinchem en Molenlanden aan.

Het Gebiedsplatform vertegenwoordigt 25 organisaties uit de streek, waaronder LTO Noord, Het Zuid-Hollands Landschap, Oasen, VVV Zuid-Holland Zuid, Historisch Collectief Molenlanden en Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard.

‘Herijk het ambitieuze bod van windenergie’

Het platform pleit er in de eerste plaats voor om de basis aan te passen: het ambitieuze bod van de Regionale Energie Strategie Alblasserwaard, waarin Gorinchem en Molenlanden aangeven een grote hoeveelheid nieuwe windenergie op willen te gaan wekken.

‘Dit lag ver boven de toen geldende normen. De indruk ontstaat dat daarmee levering van energie zal plaatsvinden voor gebieden buiten de Alblasserwaard. Het Gebiedsplatform doet de aanbeveling aan de provincie Zuid-Holland dit bod te herijken naar de daadwerkelijke behoefte.’

‘Onderzoek van Arcadis is onvolledig’

Wat betreft het onderzoek van Arcadis, die in 2023 de zes zoeklocaties in de Alblasserwaard aanwees, stelt het Gebiedsplatform dat dit onvolledig is. ‘Met de conclusies uit dit rapport worden Provinciale Staten en de gemeenteraden onvolledig geïnformeerd.’

Met name wijst het platform op een onderzoek van SOVON, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV, over het effect van windturbines op vogels. ‘Ook is geen gebruik gemaakt van lokale gebiedskennis.’

Te vroeg om nu al een keuze voor een zoeklocatie te maken

Het Gebiedsplatform vindt concluderend dat het nog te vroeg is voor de gemeenteraden om al een keuze te maken uit de zoeklocaties. Meer onderzoek is nodig: weegt de plaatsing van windturbines op tegen de schade aan cultuurhistorie, natuur en landschap?

En: ‘Wij dringen erop aan voorafgaand aan de aanwijzing te onderzoeken of het mogelijk plaatsen van grote windturbines gezondheidsrisico’s voor de Alblasserwaard met zich meebrengt. Wacht de uitkomsten van deze onderzoeken af voordat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor het aanwijzen van mogelijke zoeklocaties.’

Klik hier voor de volledige visie van het Gebiedsplatform Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

‘Niet succesvolle aanpak helaas nogmaals toegepast’



Het platform is zeer kritisch over de manier waarop Gorinchem en Molenlanden de inwoners betrokken heeft bij het zoeken van een locatie om eventueel windturbines te plaatsen.



‘Het vertrouwen in de politiek, vooral van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem en van de provincie Zuid-Holland, heeft behoorlijke schade opgelopen.’



Vooral het weinig tot niet gebruikmaken van de kennis en kunde van de regio zelf, noemt het Gebiedsplatform AV als pijnpunt. ‘Uit het verleden blijkt dat gebiedsprocessen en adviezen, opgezet of gegeven door externen van buiten het gebied, zonder de inhoudelijke betrokkenheid vooraf door bewoners niet leiden tot het gewenste resultaat. Bij het project Zoekgebieden Windturbines wordt deze niet succesvolle aanpak helaas nogmaals toegepast.’



Wel zijn er gesprekken geweest met wethouder Jan Lock van de gemeente Molenlanden, waarin de lucht enigszins is geklaard. ‘Er was wederzijds begrip. De wethouder gaf aan dat zaken anders hadden kunnen worden aangepakt.’