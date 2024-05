Burgemeester Segers reikt Hart voor Molenlanden uit aan Wil Verhaar uit Arkel

1 uur geleden

Nieuws 174 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ARKEL • Burgemeester Segers van Molenlanden heeft woensdag een Hart voor Molenlanden uitgereikt aan Wil Verhaar. Hij verraste Wil tijdens haar afscheid van de Voedselbank in Arkel.

Wil Verhaar zet zich al jaren op verschillende manieren in voor de gemeenschap. Maar in het bijzonder voor de Voedselbank. Eind 2004 richtte zij Voedselbank Giessenlanden-Zederik op. Klein gestart en steeds groter gegroeid. Inmiddels werken ruim 70 vrijwilligers mee aan het ophalen van voedsel en het verspreiden van de pakketten waar het nodig is.

Na 20 jaar nam Wil afgelopen woensdag afscheid als voorzitter. Samen met haar man, die ook altijd meehielp, doet ze een stapje terug. Wil heeft het Hart voor Molenlanden daarom volgens de gemeente meer dan verdiend.