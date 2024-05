Winst voor de GieserWildeVrouwen uit Noordeloos

NOORDELOOS • De GieserWildeVrouwen uit Noordeloos hebben zaterdag het BALKFestival-west in theater De Muze in Noordwijk gewonnen.

Op het festival traden 16 koren uit verschillende delen van het land op. Uit Hoorn kwam het 140-koppige koor Broadway, uit Amsterdam het a-capellakoor Pulze én uit Noordeloos kwamen de GieserWildeVrouwen, een koor onder leiding van Marlous Luiten. Dezelfde Marlous die ook muzikaal leider is van de BoezemBoys.

Vorig jaar wonnen de BoezemBoys dit festival. En winnen, dat is niet alleen een goed muzikaal programma bieden, maar ook vernieuwend, grappig, amusant of ontroerend zijn. De wisseltrofee die bij winnen hoort, heet de Dappere Dodo. Die ging zaterdag aan het begin van de dag vanuit Noordeloos naar Noordwijk, maar kon aan het eind van diezelfde dag mee terug, nu in handen van de GieserWildeVrouwen.

Setlijst met liedjes over moeders

Met hun setlijst met liedjes over ‘moeders’ wisten de muzikale vrouwen te vermaken, ontroeren en in beweging te brengen. In die setlijst staan onder andere het Ave Maria, over de moeder aller moeders, ‘Mama’ uit Bohemian Rhapsody van Queen en ‘Mama is moe’ van Yentl en de Boer met een arrangement van Marlous Luiten.

Het optreden was voor leden van andere koren, die samen de jury vormden, reden om de Dappere Dodo dit jaar aan de GieserWildeVrouwen toe te kennen.

Aan het eind van de dag namen de Noordelose vrouwen vol trots de trofee in ontvangst. Op de foto is hij in handen van Marlous, herkenbaar aan de overall van de BoezemBoys. Natuurlijk hadden zij hun eigen manier om de Dappere Dodo een eigen ‘touch’ te geven.

De presentatie van deze dag was in handen van de BoezemBoys, die elk optredend koor een bezoekje hadden gebracht om zo alvast een beetje kennis te maken. Elk koor werd daardoor door hen geïntroduceerd met een kort filmpje. Noordeloos stond in Noordwijk op de kaart.