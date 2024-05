Primeur in 49e Ronde van Groot-Ammers: vier lokale renners aan het vertrek

GROOT-AMMERS • De 49e Wielerronde van Groot-Ammers is terug op de vertrouwde tweede zaterdag in juni. Na de positieve ervaringen van vorig jaar zal er op zaterdag 8 juni gestreden worden op het parcours Marijke-, Leeuwerik-, Irene- en Beatrixstraat.

Om 13.30 uur start de ronde met de hoofdschotel: en wedstrijd over 80 kilometer met de eliterenners, beloften, professionals B en amateurs. Bij de inschrijvingen de namen van Jens en Kelvin van den Dool uit Hoogblokland, die vorig jaar respectievelijk de smaakmaker en de winnaar van de koers waren. En mogelijk, na 48 edities, een primeur met vier Ammerse renners aan het vertrek. De namen van Stefan Verhoeff, Christiaan van Rees en Bram van Herk, op Hemelvaartsdag nog winnaar van de sterk bezette wielerronde van Lekkerkerk, prijken al op de deelnemerslijst. Naar verwachting zal ook Jarri Stravers daar nog bijkomen.

Na de finish van de elitekoers is het de beurt aan de Startlicentiehouders (voorheen Regiorecreanten). Bekende namen die een gooi naar de overwinning gaan doen zijn onder anderen Dirk Jan Verspuij, Jan Bassa, Gert Jan Eskes, Maarten Molenaar en thuisrijder Matthias Hoogendoorn.

Funklasse

Het slotakkoord is aan de renners in de Funklasse. Een laagdrempelige wedstrijd met alleen recreatieve renners uit de gemeente Molenlanden, die eens willen proeven aan de wielerwedstrijdsport. Hun start staat gepland om 16.45 uur.

Deelnemen kan vanaf zestien jaar. Opgave vooraf is vereist onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats, vóór 6 juni via: baukeminkema@hotmail.com.

Het rondje van net geen kilometer bleek bij de eerste editie toch zwaarder en selectiever dan vooraf verwacht. Dit staat, op voorhand, garant voor mooie attractieve wedstrijden met veel strijd en sterke winnaars.

Dikkebandenrace

Op vrijdagavond 7 juni is het eerst de beurt aan de basisschooljeugd in de Fien & Tuin Dikke Banden Race. De kinderen kunnen zich vooraf aanmelden, of nog inschrijven vóór de wedstrijd tot 18.45 uur in de speeltuin. Om 19.00 uur klinkt het eerste startschot in de Lijsterstraat.

Tijdrit

De laatste activiteit van Stichting Wielerevenementen Groot-Ammers in 2024 is de jaarlijkse Individuele tijdrit om de Jan van der Meijden Bokaal. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 30 augustus.