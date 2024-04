Historisch Collectief brengt oorlogsmonumenten in Molenlanden in kaart voor de jeugd

1 uur geleden

Nieuws 167 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

BLESKENSGRAAF • Speciaal voor basisschoolkinderen heeft het Historisch Collectief Molenlanden samen met de gemeente een kaart ontworpen, waarop oorlogsmonumenten of bezienswaardigheden te zien zijn uit de gemeente.

Op deze fysieke kaart staan alle dorpskernen waar een oorlogsmonument en/of -graf is aangegeven, samen met een foto en een QR-code.

Deze codes verwijzen naar de website van spoorzoekers (www.spoorzoekers.info) waarop, speciaal voor kinderen, meer informatie over deze plekken gegeven wordt. Alle basisscholen hebben in de afgelopen weken een exemplaar ontvangen.

Deze poster is symbolisch overhandigd aan leerlingen van OBS de Stapsteen in Bleskensgraaf door wethouder Maarten van Helden, voorzitter van het Historisch Collectief Jan Boele en cultuurcoach Willeke van Rooijen.

Het doel is leerlingen meer bewust te maken van wat er, soms letterlijk, in hun dorp nog is te vinden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. “Tijdens de uitreiking bleek hoe geïnteresseerd de leerlingen zijn in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, getuige de verhalen die naar boven kwamen door soms opa’s en oma’s. Ook leerlingen die nu op de Stapsteen zitten hebben elders op de wereld oorlog meegemaakt. Een zeer actueel thema dus”, aldus cultuurcoach Willeke van Rooijen.