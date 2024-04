Papendrechtse partij PAB hekelt online enquête over windturbines: 'Je kan niet eens aangeven dat je tegen bent!'

Nieuws

2 uur geleden

PAPENDRECHT • De fractie van PAB (Papendrechts Algemeen Belang) is niet te spreken over de online enquête van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem over de zoektocht naar..