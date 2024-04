Papendrechtse partij PAB hekelt online enquête over windturbines: ‘Je kan niet eens aangeven dat je tegen bent!’

PAPENDRECHT • De fractie van PAB (Papendrechts Algemeen Belang) is niet te spreken over de online enquête van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem over de zoektocht naar locaties voor windturbines.

“Bij het invullen van de online raadpleging van Molenlanden en Gorinchem wordt geen mogelijkheid geboden te kiezen voor ‘nee’ of ‘geen’. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld”, aldus raadslid Margré van Wijngaarden van PAB. “Je kan niet eens aangeven dat je tegen bent!”

Ze was er ook al niet over te spreken dat tijdens diverse bijeenkomsten over dit onderwerp in buurgemeente Molenlanden, het ook niet mogelijk bleek te zijn om tegen windmolens te zijn. “Tot ongenoegen van het overgrote deel van de aanwezigen.”

Kwetsbaar gebied

Margré: “De Alblasserwaarders waren, net als wij, niet enthousiast over de mogelijke plaatsing van de windturbines. Immers: het betreft een kwetsbaar gebied, historisch zeer waardevol, terwijl de plaatsing zeer dicht bij de woonbebouwing was gepland.”

Met name de zoeklocatie het dichtst bij de molens van Kinderdijk wordt verafschuwd door het PAB. Deze zoeklocatie ligt toevallig net langs de grens met de gemeente Papendrecht en kan ook om die reden op weerstand rekenen van het PAB.

Duidelijk antwoord

De partij vroeg zich dinsdagavond tijdens de raadvergadering af wat het gemeentebestuur van Papendrecht ervan vindt. En kreeg daarop een duidelijk antwoord van wethouder Arno Janssen: “Er is ambtelijk op gereageerd en ook als bestuur hebben we onze ergernissen gedeeld.”

“Wij blijven onze zorgen uitspreken, bestuurlijk en ambtelijk. En als de zoeklocaties J en K worden gekozen (de zoeklocaties het dichtst bij Papendrecht en Kinderdijk, red.), dan kunt u van dit college stormkracht verwachten”, beloofde wethouder Janssen.

Klachten over de enquête

Op de klachten over de enquête was wethouder Janssen milder. Hij had gezien dat er bij de vragen opmerkingen geplaatst konden worden, waarmee je zou kunnen aangeven dat je tegen bent.

Margré van Wijngaarden deelde die mening niet. “Als je in wil vullen dat je tegen bent, kan je gewoon niet verder. Je moet een locatie aanvinken.”

“Maar ik ben blij met de strijdvaardigheid van de portefeuillehouder over de windturbines.”