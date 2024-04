Openingstijden Baggermuseum tijdens de meivakantie

10 minuten geleden

Nieuws 64 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • Het Baggermuseum en de Bagger Praktijk Tuin in Sliedrecht zijn in de meivakantie, van woensdag 1 mei tot en met zaterdag 11 mei geopend van woensdag tot en met zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Koningsdag 27 april is het museum gesloten, Hemelvaartsdag 9 mei is het museum juist geopend.

Voor kinderen zijn er diverse leuke speurtochten in het museum of ze kunnen samen met de andere bezoekers met een van de rondleiders door het museum lopen.

In de Bagger Praktijk Tuin kunnen kinderen verschillende baggertechnieken uitproberen. Onze BPT-jongerencrew is altijd met twee man aanwezig, maar begeleiding van een ouder of verzorger is voor kinderen onder de twaalf jaar verplicht.

En het is inmiddels een vakantietraditie: op woensdag 1 mei en woensdag 8 mei leest vrijwilliger Carlien om 14.00 uur een uurtje voor in het museum, dit voorlezen is een gratis activiteit.