Gemeenten organiseren inloopbijeenkomst over PFAS

21 minuten geleden

Nieuws 96 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

DORDRECHT/MOLENLANDEN • De gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht houden op woensdag 22 mei een informatiebijeenkomst over de PFAS-vervuiling.

Deskundigen van verschillende organisaties zijn hierbij aanwezig om vragen te beantwoorden en toelichting geven op actuele ontwikkelingen. De bijeenkomst vindt plaats op het Stadskantoor in Dordrecht en duurt van 16.30 tot 20.30 uur.

Vorige keer was goed bevallen

De gemeenten hebben zo’n infobijeenkomst op 13 december 2023 ook georganiseerd. Dat was toen in Papendrecht. Dat is zowel vanuit de bezoekers als de gemeenten goed bevallen. Omdat de gemeenten het van belang vinden inwoners te blijven informeren, en ook naar hun vragen en zorgen willen luisteren, wordt zo’n inloopbijeenkomst nu weer georganiseerd.

De PFAS-vervuiling in onze leefomgeving is bijna dagelijks in het nieuws. Onder inwoners leven nog altijd vragen over PFAS in hun leefomgeving. Daarnaast lopen er diverse rechtszaken tegen Chemours/Dupont over de vervuiling van bodem en water en voeren overheden diverse onderzoeken uit. Bijvoorbeeld naar de PFAS-vervuiling van zwemwater, eieren en moestuinen.

Deskundigen zijn aanwezig

Tijdens de bijeenkomst geven vertegenwoordigers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en GGD een presentatie over achtergronden en onderzoeken die zij doen. Ook drinkwaterbedrijven Evides en Oasen zijn aanwezig om vanuit hun kennisgebied vragen te beantwoorden. Dat geldt ook voor deskundigen van Provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond en waterschappen die aanwezig zijn aanwezig. Daarnaast wordt die middag het centrale informatiepunt PFAS officieel gelanceerd.

Inwoners kunnen voortaan online op één plek terecht voor informatie en nieuws over PFAS: www.pfasinfo.nl. Via dit centrale informatiepunt kunnen inwoners ook hun vragen stellen via een contactformulier.

Inloop

Bezoekers kunnen op 22 mei binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Er zijn verschillende informatietafels waar bezoekers met hun vragen en zorgen terecht kunnen. Bestuurders en deskundigen zijn er om hen te woord te staan. Bewoners kunnen ook nu al vragen insturen per mail via communicatie@dordrecht.nl of telefonisch via 14078. De vragen worden verzameld en met antwoorden gepubliceerd via het centraal informatiepunt.