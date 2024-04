Gemeente Molenlanden zet mobiele escaperoom in over ondermijning

1 uur geleden

Nieuws 176 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HOORNAAR • Boa’s, wijkagenten, wooncorporatiemedewerkers en ambtenaren van de gemeente Molenlanden verzamelden zich op dinsdag bij de ‘Escaperoom Ondermijning’ bij het gemeentekantoor in Hoornaar.

Nadat de deur van de mobiele escaperoom achter hen sloot, werden zij via opdrachten in het teken van ondermijning uitgedaagd om te ontsnappen.

Hoe weet ik of een woning wordt gebruikt door criminelen? Met wie bespreek je zoiets? En waar meld ik de signalen? Het zijn vragen waar de professionals van de gemeente, politie en wooncorporaties tijdens hun dagelijkse werkzaamheden mee te maken kunnen krijgen. Hun samenkomst was dan ook geen toeval. In de mobiele escaperoom gingen zij samen de uitdaging aan en waagden een poging om de deur open te krijgen. Wat zij daarvoor moesten doen? Goed opletten, communiceren en puzzels oplossen in het thema ‘crimineel pandgebruik’. De signalen herkennen, zoals steeds wisselende bewoners, bedrijvigheid op onlogische tijdstippen en de chemische geur van drugs waren daarbij belangrijk. En het doel: nog beter leren samenwerken om georganiseerde criminaliteit tegen te gaan en de woonomgeving veilig te houden.

De mobiele escaperoom Ondermijning, die speciaal is ontwikkeld in het thema ‘crimineel pandgebruik’, wordt gefaciliteerd door Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning. Na afloop werd onder leiding van de expert van het Versterkingsprogramma nog uitgebreid besproken hoe de samenwerking tussen de professionals van de verschillende organisaties kan worden versterkt.

Wie een vermoeden heeft van criminaliteit in uw omgeving, kan dit melden bij de politie via veiligheid@jouwgemeente.nl of anoniem via onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem.