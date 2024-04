Moeder en zoon fietsen vanuit Drenthe naar Molenaarsgraaf voor Lach voor een Dag

MOLENAARSGRAAF • Wendy Weelink en haar zoon Lars (11) uit het Drentse Beilen fietsen op maandag 29 april naar het kantoor van Lach voor een Dag in Molenaarsgraaf, om daarmee geld op te halen voor het goede doel.

De twee laten zich sponsoren voor deze tocht van ongeveer 200 kilometer, die ze in één dag gaan fietsen op een normale fiets. Ze vertrekken vanaf hun huis om vier uur in de ochtend.

Mooie stichting

“Lars was 7 jaar toen hij na het zien van een filmpje op YouTube over Stichting Lach voor een Dag nieuwsgierig geraakt naar deze stichting en heeft zich erin verdiept”, vertelt zijn moeder. “Hij vindt het zo mooi dat deze stichting zieke kinderen een mooie dag geven door middel van een wensdag. Vanaf dat moment heeft hij besloten te gaan sparen voor dit goede doel.”

In de afgelopen jaren hebben Lars en zijn moeder, en ook zijn zusje Daphne (8) geld opgehaald door middel van statiegeldflessen en de verkoop van zelfgemaakte onderzetters van strijkkralen. “Ook hebben wij in oktober 2022 een wandeltocht gedaan voor dit goede doel en hebben we daar ook geld voor in gezameld.”

Idee ontstaan in Ottoland

Het idee voor de fietstocht is ontstaan op familieresort Molenwaard in Ottoland. Wendy: “Daar hadden we fietsen gehuurd. Deze fietstocht vonden wij zo mooi, dat Lars later aangaf dat hij graag een fietstocht wilde doen voor Stichting Lach voor een Dag. Hierover hebben wij veel over gesproken met vrienden, die we dankzij de stichting hebben leren kennen. Zij wonen in Oud-Alblas. Uiteindelijk hebben we nu alles rond om deze fietstocht te gaan doen.”

Wendy heeft sinds kort een stichting opgericht voor de acties en het goede doel. Dat is Stichting De Bengels. De stichting zamelt oud ijzer in, statiegeldflessen en kleding. Ook verkopen Wendy, Lars en Daphne spullen op de markt. De actiepagina voor donaties voor de fietstocht is online te vinden op www.doneeractie.nl/fietstocht-voor-goede-doel/-89736.