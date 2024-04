Tweede Kans Beurs Beurs Bles levert 15.500 euro op

BLESKENSGRAAF • De Tweede Kans Beurs Beurs Bles, die op vrijdag 12 april gehouden werd in Diakonia in Bleskensgraaf, heeft 15.500 euro opgebracht.

De opbrengst zal, na aftrek van kosten en teruggave aan inbrengers, verdeeld worden over een hulpproject in Griekenland en de pop-up camping in Oud-Alblas. Scholieren uit Bleskensgraaf verbouwen in Griekenland een boerderij voor vluchtelingen en daklozen. De pop-up camping is voor mensen die door omstandigheden anders niet op vakantie zouden kunnen gaan.

De najaars- en winterbeurs van Tweede Kans Beurs Beurs Bles wordt gehouden op vrijdag 27 september.