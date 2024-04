Lammetjesdag bij boerderij Doolgelukkig in Langerak

LANGERAK • Op boerderij Doolgelukkig aan de Lekdijk 66 in Langerak wordt op zaterdag 20 april van 10.00 tot 17.00 uur weer een lammetjesdag gehouden.

Kinderen kunnen zich net als vorig jaar uitleven door in het stro te spelen, op het springkussen te spelen, op de trekker te zitten, met de pups op de foto te gaan, naar de koeien te kijken en kalfjes te aaien. Op de boerderij krijgen bezoekers natuurlijk een gratis glaasje melk.

Aan de ouders is ook gedacht; er zal een minimarktje zijn met verschillende leuke kraampjes. Natuurlijk is de kaaskar deze dag geopend en kan er schapenkaas, koeienkaas of andere boerenproducten gekocht worden. Er is koffie, thee, limonade en natuurlijk melk verkrijgbaar. Om de honger te stillen is er soep en zijn er warme broodjes.

Meer informatie is te vinden op Facebook Dool Gelukkig, Instagram Doolgelukkig of op www.doolgelukkig.nl. Parkeren kan langs de dijk. Entree is gratis. De locatie is rolstoeltoegankelijk, neem hiervoor contact op met de boerin.