Renovatie Schoonenburglaan in Nieuw-Lekkerland feestelijk afgerond

NIEUW-LEKKERLAND • De renovatie van 39 seniorenwoningen aan de Schoonenburglaan, Albrechtstraat en Floris V-straat in Nieuw-Lekkerland is afgerond.

De woningen hebben een complete metamorfose ondergaan. Het resultaat: aantrekkelijke en comfortabele seniorenwoningen in een leefbare en veilige buurt. Donderdag werd het project samen met de bewoners feestelijk opgeleverd.

Duurzaam wonen tegen lagere woonlasten

In een jaar tijd werden de woningen blok voor blok volledig geïsoleerd en verduurzaamd. Ook hebben de zittende huurders het aanbod gekregen om zonnepanelen te laten installeren. Als kers op de taart zijn alle woningen voorzien van elektrisch bedienbare zonwering.

Het eindresultaat mag er zijn en daar is Paul Huijsdens, directeur-bestuurder van woningcorporatie Lek en Waard Wonen, erg trots op: “De woningen zijn klaar voor de toekomst. Door de ingrepen zijn de woningen energiezuiniger geworden. Hierdoor zullen de woningen op langere termijn voor de huurders betaalbaar blijven.”

Tevreden bewoners

Samen met de aannemer is er alles aan gedaan om de bewoners goed voor te bereiden en te begeleiden tijdens de werkzaamheden. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Tijdens het oplevermoment liepen de bewoners tevreden rond. “Het lijkt net alsof we hier op een vakantiepark wonen”, aldus één van de bewoners.

De ambitie van Lek en Waard Wonen is om de komende jaren de energieprestatie van alle woningen te verbeteren. “Daarmee leveren we een bijdrage aan het betaalbaar houden van de energielasten, de vermindering van CO2-uitstoot en verbeteren we het wooncomfort en binnenklimaat in de woning.”