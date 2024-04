Adri Dijkhorst uit Ameide exposeert in de Grote Kerk in Vianen

do 4 apr 2024, 12:24

VIANEN • In de Grote Kerk in Vianen opent op zaterdag 20 april de expositie van Adri Dijkhorst uit Ameide. Na de opening is de expositie te zien van 27 april tot 9 oktober 2024.

Een mooie gelegenheid om ondergedompeld te worden in een wereld van bloemen, dieren en landschappen, zoals Adri Dijkhorst die vastlegt. De expositie wordt ingeleid door kunsthistoricus Barry Heinrichs, bekend van de lezingen in het Stedelijk Museum Vianen, en muzikaal omlijst door Donne Dijkhorst.

Het meeste geëxposeerde werk is van de laatste jaren, maar er is ook werk te zien uit zijn beginperiode (vanaf 1985). Dit geeft een overzicht van de ontwikkeling en diversiteit in Dijkhorst zijn werk.

Woonachtig in Ameide

Dijkhorst woont en werkt, na 40 jaar Utrecht, inmiddels al meer dan 25 jaar in Ameide aan de rand van de Zouweboezem. Daar legt hij de schoonheid van de natuur op een unieke manier vast. Veel van zijn werk ontstaat dan ook op locatie in de polder of op het water nabij zijn huis. Zijn werk is kleurrijk en kenmerkt zich door een los, stevig en onmiskenbaar handschrift.

Het werk van Dijkhorst krijgt in de kerk een extra lading door de hoge ruimte, de lichtinval en tijdloze sfeer waarin mensen al eeuwen samen komen. Adri Dijkhorst exposeert op uitnodiging van de werkgroep Kerk & Kunst van de Grote Kerk Vianen.

De Grote Kerk is open op woensdag-, vrijdag-, zaterdag en zondagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur.