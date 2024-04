Inschrijven voor braderie in Bleskensgraaf nu mogelijk

wo 3 apr 2024, 08:21

BLESKENSGRAAF • De jaarlijkse braderie en rommelmarkt in Bleskensgraaf wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 mei.

Op de braderie kan men als ondernemer, hobbyist of vereniging een kraam huren. De kraamhuur bedraagt 60 euro voor ondernemers en particulieren. Verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk betalen 45 euro. Daarnaast is het mogelijk een grondplaats à 12,50 euro per strekkende meter te huren. Voor meer informatie en aanmelding: www.braderiebleskensgraaf.nl.