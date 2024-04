Actie met tompoucen van Symphonia uit Hoogblokland

HOOGBLOKLAND • Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland organiseert de komende weken weer de actie met tompoucen.

De lekkernij, van echte bakkerskwaliteit, wordt in Hoogblokland en omstreken thuisbezorgd op vrijdag 26 april. Dat is de dag voor Koningsdag.

De tompoucen kosten 8 euro per doosje van 4 stuks. Bestellingen kunnen uiterlijk 22 april doorgegeven worden via acties@symphoniahoogblokland.nl. Daarbij moet de naam, bezorgadres, telefoonnummer en de gewenste betaalmethode opgegeven worden. Dat kan contant of op rekeningnummer NL73 RABO 0322 2024 77 t.n.v. Muziekvereniging Symphonia Hoogblokland, o.v.v. de naam en Tompoucenactie 2024

Indien het digitaal bestellen niet lukt, kan men de bestelling ook telefonisch doorgeven op 06-12529254.