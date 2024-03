Opening van de Onvergetelijke Lunchclub in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Vorige week heeft restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf de deuren geopend de Onvergetelijke Lunchclub, speciaal voor mensen met dementie en hun naasten uit Molenlanden.

Bij de Onvergetelijke Lunchclub gaan mensen met dementie en hun naasten zelf aan de slag om een heerlijke driegangen lunch te bereiden en vervolgens samen te eten. Plezier, gezelligheid en het ontmoeten van lotgenoten staan centraal.

De Onvergetelijke Lunchclub wordt iedere zes weken georganiseerd van 11.00 tot 14.00 uur.

De volgende bijeenkomst is op 14 mei. Opgeven kan bij Daniël Dik via d.dik@planet.nl of 06-51261670.Restaurant ‘De Burgemeester’ is gevestigd aan de Kerkstraat 8 in Bleskensgraaf.