De Punt Arkel wordt afhaalpunt voor biologische boodschappen

52 minuten geleden

ARKEL • Bij de Punt Arkel is het vanaf 20 maart mogelijk om biologische boodschappen zonder extra kosten te laten bezorgen.

Dat kon al langer voor de bekende groente- en/of fruittassen. Maar nu is het hele assortiment van de biologische supermarkt via ‘Odin bezorgdienst’ te bestellen en op woensdag vanaf 12.00 uur af te halen bij de Punt Arkel. De keuze is groot: van groente, fruit, vlees, vis, kruidenierswaren en schoonmaakmiddelen tot verzorgingsproducten aan toe. Het afhaalpunt is vanaf deze week te herkennen aan de Odin-sticker op de voorruit.

Het drempelbedrag voor een bestelling is vijftig euro. Wilma Abspoel van De Punt: “Wie niet aan het drempelbedrag van de boodschappen komt, kan zijn/haar lijstje ook per mail doorgeven. Die laten we dan zelf meekomen. Dat is een handreiking die de Punt graag doet.” Mailen kan naar aan info@depuntarkel.nl.

De betaling is rechtstreeks aan Odin. Je kunt er voor kiezen om lid te worden van de coöperatie. Je steunt dan het goede doel en krijgt bij je bestelling extra korting.

De Punt Arkel aan de Schotdeuren 52 is na de afronding van de werkzaamheden aan de Rijksstraatwegbrug overigens weer beter te bereiken. Openingstijden zijn op woensdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer informatie op www.depuntarkel.nl.