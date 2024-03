Negentigjarige Dick Mourik uit Ameide schrijft boek

zo 17 mrt 2024, 07:00

AMEIDE • Een postuum advies van zijn vrouw zette Dick Mourik aan tot het schrijven van een boek over tieners Jezus’ tijd. Het hielp hem om met zijn rouw om te gaan.

Ze waren maar liefst 67 jaar samen, Janny en Dick Mourik (90) uit Ameide. Janny’s foto heeft een prominente plek in het seniorenappartement van Mourik. “Ze overleed in 2022”, vertelt hij in zijn relaxfauteuil bij het raam. “Ik kon niet over mijn verdriet heenkomen en kreeg hulp van een psychologe. Ze vroeg mij: ‘Wat zou uw vrouw nu tegen u gezegd hebben?’ Na een tijdje nadenken wist ik het. Met verontwaardiging in haar stem zou ze gezegd hebben: ‘Ga wat doen’.”

Goede therapie

Mourik luisterde. “Ik ben gaan doen wat ze me altijd heeft aangeraden. Schrijven.” Dat bleek een goede therapie. Er kwam weer een doel en structuur in het leven van de voormalige scheepsdieselmonteur. Hij schreef al graag voordat zijn vrouw ziek werd en overleed. Als mantelzorger had hij daar echter geen tijd meer voor. “Ik moest mijn vrouw dag en nacht verzorgen. Een verhaal schrijven lukt niet als je iedere keer maar een half uurtje hebt.”

Verteller

Zijn serie boekjes voor kinderen vanaf zes jaar is nog altijd verkrijgbaar. “Die verschenen ongeveer twaalf jaar geleden bij Het Zoeklicht en gaan over Joachim, een Joodse jongen. Joachim leeft met zijn familie in Egypte, ten tijde van de slavernij van het volk Israël. Deze drie boekjes zijn geweldig ontvangen. Ik vond het fijn om ze te schrijven en het werd gewaardeerd. De lezers vinden me een verteller. Ik schrijf alsof ik naast de lezer zit.”

Ik wil bereiken dat lezers tot de ontdekking komen dat geloven een grote rijkdom inhoudt

Zwerver

Het verhaal voor zijn nieuwe boek plaatste Mourik in de tijd van Jezus. “Het gaat over drie jongens van een jaar of zestien. Ze kenden Jezus, want twee van de jongens zijn met hun families met hem meegereisd naar Jeruzalem, voor de viering van het paasfeest. De derde jongen is een zwerver die onderdak heeft gevonden in een hutje in de tuin van Jozef van Arimatea. De kruisiging van Jezus zorgt ervoor dat hun levens veranderen.”

Grote rijkdom

De titel van het nieuwe boek luidt: ‘Pluuf’. “Dat komt van Pluvius. Een Romeinse naam.” Uit reacties van lezers maakt Mourik op, dat het verhaal ook volwassenen aanspreekt. “Mensen zeggen tegen me: ‘Het is voor iedereen schitterend’. Het boek brengt ook een boodschap, daar ging het me om. Ik wil bereiken dat lezers tot de ontdekking komen dat geloven een grote rijkdom inhoudt. En dat geloven niet afstandelijk of ver is, maar voor iedere dag. Daar leef je dus mee en uit, niet alleen op zondag.”

Gered door Jood

Al schrijvend had Mourik het gevoel dat niet alleen zijn personages maar ook hijzelf rondliepen in Jeruzalem. “Eén van hen ben ik zelf. Ja, ik ben er ook echt geweest, twee keer. Anders zou ik niet zo over Jeruzalem kunnen schrijven.” Ook zijn eigen leven is veranderd door de gebeurtenissen in het Jeruzalem van ongeveer tweeduizend jaar geleden. “Ik ben van mening dat ik gered ben door een Jood. Want Jezus was van geboorte een Jood. Daardoor heb ik veel met het Joodse volk.”

Schoolmeester

Een uitgever heeft hij niet gezocht deze keer. “Uitgevers stellen erg veel eisen. Aart Haverkamp, een broeder in het geloof die schoolmeester is geweest, heeft de punten en komma’s op zijn plek gezet. En een bevriende theoloog heeft bekeken of het theologisch klopt. Aart heeft er ook voor gezorgd dat het boekje is gedrukt bij een drukkerij in Zeewolde.”

Manuscripten

Hij legt zeven manuscripten op de salontafel. De onderwerpen zijn allemaal Bijbels en variëren van Jozef en de bouw van de tabernakel tot de evangelisten Petrus en Mattheüs. “Aart vindt dat ik deze Bijbelstudies moet laten bundelen en uitgeven. Er zijn er al in gebruik bij verenigingen en bijbelstudiegroepen. Mensen uit die groepen zeggen dat ik er geen boek van moet maken, ze vinden het juist handig dat de teksten nu op A4-formaat staan en eenzijdig geprint zijn. Ze kunnen op de achterkant van elke pagina aantekeningen maken. Er zijn er al een paar honderd in gebruik.”

Tweede druk

‘Pluuf’ loopt goed. “De eerste honderd heb ik al verkocht. De tweede druk van nog eens honderd heb ik in huis. Anja Ritmeester wil het boek voor me verkopen in haar winkels in Meerkerk, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem. Het gaat me niet om het geld. Ik hoop dat lezers de boodschap oppikken.”