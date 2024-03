Watersportvereninging De Loswal roept op tot actie: ‘Gemeente, pak haven Ameide aan’

AMEIDE • Onderhoud en herstel van de haven van Ameide is hard nodig. Er ligt een kant en klaar plan. Waarom onderneemt het gemeentebestuur dan geen actie?

Op die vraag heeft watersportvereniging De Loswal geen pasklaar antwoord. Maar actie is meer dan welkom. “Het is de mooiste plek van Ameide”, benadrukt voorzitter Jan de Wit. “Een toplocatie, waarvoor een opknapbeurt wel hard nodig is.”

De vereniging zag drie jaar geleden het levenslicht. Het doel: de haven in Ameide opknappen en nog aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme. De Wit: “We hebben inmiddels 55 leden. Er is een goed netwerk opgebouwd met contacten bij Rijkswaterstaat, de provincie, Waterschap Rivierenland, Sportvisserij Zuid-West Nederland en de gemeente Vijfheerenlanden.”

Houten loopbrug is afgekeurd

Tijdens de feestweek in Ameide, in augustus, overhandigde de vereniging het Herstelplan Haven Ameide aan burgemeester en wethouders. De Wit: “Daar is nog veel te weinig mee gedaan.”

Een opknapbeurt is volgens De Loswal juist hard nodig. De houten loopbrug is afgekeurd. Een bouwhek sluit de verbinding af. Daarmee zijn de vier ligplaatsen voor passanten niet meer te gebruiken.

De Wit: “De gemeente heeft bij de botenhelling wel een klein stukje asfalt aan het begin aangebracht en de steltonplaten verruwd. Maar dat is niet genoeg. Die verruwing verdwijnt weer.”

Knik in botenhelling

Er zit volgens de vereniging een duidelijke knik in de botenhelling. “Herstel daarvan is hard nodig. De gemeente wilde aan het einde van de helling een drempel maken. Maar door de werking van eb en vloed heb je daar niets aan. De botenhelling is gewoon te kort. Die behoort eerst verlengd te worden.”

Natuurlijk, er zitten kosten aan de opknapbeurt vast. “Maar het gaat voor de gemeente over een lastenpost van 3.500 euro per jaar, uitgesmeerd over vijftig jaar. Sportvisserij Zuid-West Nederland heeft al aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren.”

Wethouder wil om tafel

Goed nieuws is dat de nieuwe wethouder Shalandra Hitipeuw aangegeven heeft zeker twee of drie keer per jaar met de vereniging om tafel te willen gaan. “En we krijgen een vast contactpersoon bij de gemeente.”

Het gaat allereerst over onderhoud, stelt De Wit. “Het gaat niet om nieuwe zaken, maar om bestaande voorzieningen die opgeknapt behoren te worden. Dat kan snel gebeuren. Creatief en open minded willen wij als bestuur ons steentje bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de haven van Ameide. Een voorbeeld: wij willen de Loswal toegankelijker maken voor voetgangers.”

‘Vissteigers hebben opknapbeurt gekregen’

Het gemeentebestuur laat weten de inzet van watersportvereniging De Loswal te waarderen. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van alles wat er al is. Extra wensen zijn een verantwoordelijkheid van de watersportverenigingen.’

Mede op aandringen van De Loswal is er onlangs onderhoud geweest aan de boothelling. ‘Deze is in oude staat hersteld. Ook de vissteigers zijn vorig jaar gecheckt en hebben een opknapbeurt gekregen.’

Wachten met vervangen aanlegsteiger

Er is één aanlegsteiger die volgens de gemeente vervangen moet worden. ‘We willen hiermee wachten omdat er verschillende organisaties plannen hebben ingediend. We willen graag dat zij met een gezamenlijk plan komen.’

‘Dan kunnen we de watersportverenigingen tegemoet komen en met het geld dat beschikbaar is voor de vervanging van de steiger een bijdrage leveren aan de realisatie van het gezamenlijke plan.’

Ledenvergadering De Loswal



Maandag 11 maart houdt watersportvereniging De Loswal een ledenvergadering in Café Lekzicht, aan de Lekdijk 30. De aanvang is 20.00 uur. Inlopen kan vanaf 19.30 uur. Niet-leden zijn welkom: zij kunnen zich aanmelden via de secretaris, wetz@carbona.nl.



Eén van de agendapunten van die avond gaat over de realisering van vaste ligplaatsen (seizoensgebonden). Een aantal ondernemers vanuit het bedrijfsleven van Ameide heeft aangegeven een vaste ligplaats te willen verwerven in de haven van Ameide.



Jan de Wit: “Als bestuur willen wij ons in deze oriënteren. We denken dan aan een kleinschalige opzet passend bij Ameide en passend in het rivierenlandschap.”