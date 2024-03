Hervormde gemeente Molenaarsgraaf organiseert rommelmarkt met lentefair voor jong en oud

MOLENAARSGRAAF • “Een unieke kans voor liefhebbers van rommelmarkten, koopjesjagers en een ieder die op zoek is naar een gezellig dagje uit in de polder.” Dat biedt de Lentefair en rommelmarkt op zaterdag 13 april op het terrein achter het Kerkepad 7 in Molenaarsgraaf.

Het terrein waar de Lentefair en rommelmarkt opgezet zullen worden, leent zich er goed voor. Eén van de organisatoren, Nick, vertelt: “Het ligt in het centrum van het dorp en biedt de mogelijkheid voor een terras met vol uitzicht op de polder.” Op dit terrein zal er die dag voor de kinderen van alles te doen zijn: je kunt je laten schminken, meedoen met enveloppen trekken en je uitleven met spellen in de buitenlucht. Als kers op de taart is er de hele dag een ballonnenkunstenaar aanwezig die de mooiste ballonfiguren gaat maken. Verder is er voor ouderen ook genoeg te struinen, langs kramen met producten van lokale ondernemers en over een rommelmarkt met unieke items voor de echte snuffelaar.

Tijdens de fair zullen er voor een klein bedrag loten verkocht worden om kans te kunnen maken op allerlei prijzen. Denk aan: een pakket met streekproducten, een knipbeurt, een autowasbon, een bloemstuk, enzovoorts.

Goed doel

Het grootste deel van de opbrengst van de Lentefair en rommelmarkt is voor het goede doel. In de zomer 2024 hopen 23 jongeren en zeven begeleiders uit de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf naar Roemenië te gaan om daar hun handen uit de mouwen te gaan steken uit naam van Hulp Oost-Europa. Hiervoor is een bedrag van zeker 27.000 euro nodig. Het hele jaar organiseert de Hervormde Gemeente acties om deze reis te kunnen bekostigen. Met de Lentefair en rommelmarkt hopen de jongeren de kas flink te kunnen spekken. Om dit voor elkaar te krijgen, zullen de jongeren zich voor de fair ook volop inzetten.

Tijn (19): ”Op het terrein liggen nu nog bladeren en plassen met wat modder. Voor de fair begint, leen ik een bladblazer bij de hovenier waar ik werk, zodat we dit schoon kunnen maken. Verder gebruiken we een kar van mijn vader om spullen voor de rommelmarkt op te halen. Deze spullen gaan we verkopen onder het genot van een broodje hamburger tijdens de rommelmarkt/lentefair. Zo helpen we elkaar en halen we geld op om de mensen in Roemenië te helpen.”

De Lentefair met rommelmarkt wordt gehouden van 10:00 tot 15:00 op Kerkepad 7 te Molenaarsgraaf.

Marieke de Bruin