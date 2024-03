Team 135 Goudriaan organiseert touwtrektoernooi

za 2 mrt 2024

GOUDRIAAN • Team 135 Goudriaan organiseert in de aanloop naar de Roparun een touwtrekwedstrijd, die op zaterdag 6 april gehouden zal worden.

Ook dit jaar zal Team 135 Goudriaan weer deelnemen aan de Roparun. De bekende estafetteloop van ruim 500 kilometer vindt traditioneel plaats tijdens het Pinksterweekend. Het team dat bestaat uit ruim 20 leden zal dit jaar deelnemen vanuit Frankrijk. Met het evenement probeert Stichting Roparun doelen te ondersteunen op het gebied van de palliatieve zorg aan mensen met kanker.

Het team, met leden uit Goudriaan en omstreken, probeert met diverse acties een mooie bijdrage te leveren aan deze zorg. Tot en met het Pinksterweekend heeft het team diverse acties op de agenda staan. Een van de activiteiten is op zaterdag 6 april met een touwtrektoernooi in het thuisdorp.

Touwtrektoernooi

Het touwtrektoernooi is, op verzoek van velen, een terugkerend evenement. Touwtrekken is namelijk een gezellige bezigheid voor vriendengroepen, verenigingen en dorpsgenoten. In Goudriaan zal weer met de nodige gezelligheid en passie gestreden kunnen worden om de felbegeerde titels. Deelname is in teamverband. Een team bestaat uit minimaal 8 personen. Er zijn drie categorieën: heren, dames en mix. Aan de deelnemende teams wordt een minimum bijdrage gevraagd van 40 euro per team. Teams kunnen zich opgeven via info@roparungoudriaan.nl.

Publiek is uiteraard van harte welkom om het spektakel van dichtbij mee te maken en om de teams aan te moedigen. De avond zal verder feestelijk afgesloten worden met medewerking van de populaire band Niks aan de Zeis en DJ Maarten.

Overige acties

Er zijn door het team ook andere acties bedacht. Via de website www.roparungoudriaan.nl/shop kunnen diverse artikelen gekocht worden. Zo is er tot 21 maart een overheerlijke Paastulband cake te bestellen. Per tulband gaat er een mooi bedrag naar het goede doel. De bestelde tulbanden worden thuis bezorgd in Goudriaan en nabijgelegen dorpen.

Ook de loten van de Roparun loterij (met mooie prijzen) zijn online te bestellen in de webshop. Door veranderde regelgeving kunnen de teamleden niet meer huis aan huis papieren loten verkopen. De loten zijn wel van harte aanbevolen omdat ze een directe bijdrage aan het goede doel leveren.

Supporters en bedrijven die meer willen weten over de Roparun, de acties en de doelen kunnen terecht op www.roparungoudriaan.nl.