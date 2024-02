Nieuwe leden Raad van Toezicht van de SWEK in Kinderdijk

wo 28 feb 2024, 16:24

KINDERDIJK • Arjan Driesprong, Martine Sonneveld en Hans van Houwelingen zijn dinsdag 27 februari benoemd tot nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK).

Zij volgen hiermee André Borgdorff, Wim van Leussen en Steven van Nieuwenhuijzen op, die na 8 jaar afzwaaien. André Tukker is de nieuwe voorzitter van de Raad.

Met deze nieuwe leden wordt de Raad van Toezicht op een verantwoorde manier vernieuwd, met behoud van de juiste teamspirit en een evenwichtig palet van ervaring, vaardigheden en kennisgebieden.

Arjan Driesprong, geboren en getogen in Dordrecht, koestert warme herinneringen aan de molentochten door de Alblasserwaard. Ook nu is hij nog een frequente bezoeker van het gebied, bij voorkeur per fiets of met de waterbus. De jurist en milieukundige is thans Hoofdingenieur-Directeur bij Rijkswaterstaat. Binnen deze laatste rol is hij verantwoordelijk voor water, wegen en vaarwegen.

Martine Sonneveld is juriste en woonachtig in Aerdenhout, Noord-Holland. Haar expertise zit op het vlak van gebiedsontwikkeling en projecten. Momenteel bekleedt zij de positie van Directeur Sociaal Domein en Bedrijfsvoering bij de gemeente Woerden. Martine kijkt uit om zich in te zetten voor het Nederlands icoon dat Kinderdijk is en zal zich onder meer gaan bemoeien met de plannen rondom de nieuwe entreezone.

Hans van Houwelingen is opgegroeid in Alblasserdam en momenteel woonachtig in Den Haag. Hij is bedrijfskundig ingenieur met een brede expertise op het gebied van investeringen en financiën. Hij heeft jarenlange (internationale) ervaring als investeerder, bestuurder en toezichthouder bij grote investeringsmaatschappijen. Hans vindt het een grote eer om bij te dragen aan het behoud en de toegankelijkheid van dit unieke erfgoed in de streek waarin hij is opgegroeid.

De nieuwe leden vormen samen met de nog zittende leden André Tukker en Sandra Bechtholt de nieuwe Raad van Toezicht. In de nieuwe samenstelling wordt André Tukker de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, terwijl Sandra Bechtholt vicevoorzitter wordt.

De RvT is samen met de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de stichting. Zij heeft een adviserende rol en klankbordfunctie en houdt de vinger aan de pols bij lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen. De leden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.