Tekst 'No muslims!' gespoten op raam van woning in Arkel

ARKEL • Op het voorraam van een woning in Arkel is eind deze week de tekst ‘No muslims’ gespoten.

Dat meldt de lokale partij Progressief Molenlanden via Twitter. ‘Wij zijn geschokt dat dit soort teksten in onze gemeente op huizen beklad worden. Molenlanden is namelijk een gemeente waar iedereen welkom is, ongeacht waar je vandaan komt of wat je gelooft.’

De partij heeft burgemeester Theo Segers van Molenlanden opgeroepen in te grijpen. ‘Wij hopen dat de daders snel gepakt worden. Er wordt onderzoek naar gedaan.’