Monumentaal Waardhuis in Kinderdijk krijgt nieuwe invulling: waterschap bespreekt opties als hotel en ‘Kunstenaarshuis’

di 20 feb 2024, 13:48

Nieuws 219 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

KINDERDIJK • Een hotel met vijftien kamers, een huis voor kunstenaars die zich laten inspireren door de molens van Kinderdijk of een mix van kantoorfuncties? Waterschap Rivierenland bespreekt binnenkort de opties voor een nieuwe invulling van het monumentale Waardhuis.

Het waterschap gebruikt het pand uit 1648 nauwelijks, zo valt te lezen in het voorstel aan het Algemeen Bestuur. ‘Het is letterlijk aan het verstoffen’. Daarom zoekt Waterschap Rivierenland naar een andere bestemming.

Als basis zijn drie scenario’s opgesteld.

• Het Erfgoedhuis

In deze optie komen er op de onderste verdieping organisaties die hier kantoor gaan houden, met (water)erfgoed als gemeenschappelijke noemer. De middelste etage wordt een vergaderplek. Op de verdieping erboven komen kleine overlegruimtes.

In het naastgelegen Dijkmagazijn is plek ingeruimd voor horeca. ‘Die ondersteunt het werkconcept met verse producten uit de verse moestuin.’ De bovenste verdieping van het Dijkmagazijn ten slotte is bestemd voor een plek voor symposia of andere evenementen.

Aan de Molenstraat 238 staat het waardhuis van het voormalige Waterschap van de Overwaard. Na de fusie met het voormalige Waterschap van de Nederwaard (1985) is het door het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden aangehouden voor ceremoniële doeleinden.

• Hotel Kinderdijk

Het Dijkmagazijn en de bovenste etage van het Waardhuis worden in deze variant omgevormd tot minimaal vijftien hotelkamers. ‘Indien nodig transformeren we ook de ruimtes op de middelste etage van het Waardhuis.’

Met uitzondering van de monumentale bestuurskamer. ‘Deze wordt ingezet voor bruiloften en recepties.’

Op de begane grond kunnen gasten ontbijten en ‘s avonds dineren, met verse producten uit de eigen moestuin.

• Kunstenaarshuis

Kunstenaar krijgen de ruimte om zicht te laten inspireren door het molengebied van Kinderdijk. Als de keuze valt op deze optie, wil het waterschap samenwerking zoeken met een kunstacademie. ‘Het Kunstenaarshuis wordt dan het jaar door bewoond door meerdere artists in residence.’

Hun privévertrekken komen op de bovenste verdieping. De middelste etage wordt omgevormd tot drie expositieruimtes en een kleine winkel. Op de begane grond zijn enkele privévertrekken en een woonruimte met keuken ingetekend.

In de tuin is ruimte voor het verbouwen van eigen groenten en fruit. ‘Tevens is het een mooie plek om de kunst naar buiten te brengen.’

Vergadering op 26 februari

Het Algemeen Bestuur bespreekt de varianten tijdens de vergadering op maandag 26 februari. Het doel is om in augustus de knoop door te hakken welke nieuwe bestemming het Waardhuis gaat krijgen.

De historie



Het Waardhuis is een polderhuis, daterend uit 1648, waarvan de voorzijde vernieuwd in 1918. De achterzijde heeft hoge vensters met klassicistische frontons; aan de voorzijde een renaissance-poortje met gebeeldhouwde wapens en gebogen fronton, 1644.



De naastgelegen schuur staat op een ouder gemetselde onderbouw, mogelijk XVI. Het pand is nog steeds in eigendom van het Waterschap. Met de verbreding van de dijk is de voorgevel een aantal meter naar achter geplaatst.



In 1913 werden de wapenschilden, die ook nu nog te zien zijn boven de voordeur midden in het pand, herontdekt. In 1918, vijf jaar na de herontdekking van de wapenschilden, vond een grote verbouwing van het huis plaats. Het I7de-eeuwse poortje werd in de nieuwe voorgevel herplaatst.



Wapenstenen uit de oude sluizen zijn in aparte muurtjes ingemetseld.