Banenmarkt deelnemers World-Servantsreis: daten met werkgevers én Bolivia helpen

AMEIDE/GIESSENBURG • Tientallen bedrijven presenteren zich op de eerste zaterdag van maart in Giessenburg tijdens een banenmarkt voor jongeren. Ruim tachtig jongeren uit Giessenburg en Ameide organiseren dit event.

Met de vergoeding die werkgevers betalen voor deelname, bouwt jeugd uit Giessenburg en Ameide komende zomer klaslokalen in Bolivia. Nadine van Reede (25) uit Ameide en Marit Visser (19) uit Giessenburg zijn twee van hen. Nadine: “Bedrijven presenteren zich op zaterdag 2 maart in de grote zaal van De Til met een stand om jongeren te werven, ook voor stages.”

Oriënteren

Marit: “Voor jongeren is het een mooie kans om zich te oriënteren. Wat voor bedrijven hebben we in de buurt, wat wil ik na mijn examen doen? Ook scholen presenteren zichzelf, voor mensen die in het onderwijs aan de slag willen.”

Krachten bundelen

Voor Nadine en Marit is de banenmarkt één van de manieren om geld bijeen te brengen voor het project van World Servants (WS) waaraan ze deelnemen. “WS is een christelijke organisatie die werkvakanties organiseert naar arme landen”, vertelt Marit. “Uit Giessenburg gaan we met ongeveer veertig jongeren.” Nadine: “Het is toeval dat onze groep uit Ameide dit jaar ook via WS naar Bolivia gaat, net als de Giessenburgse groep. In het jaar dat aan de reis voorafgaat organiseren we acties om geld bijeen te brengen. Voor het organiseren van een banenmarkt besloten we de krachten te bundelen.”

Kerken

In Ameide is het de hervormde kerk van Ameide en Tienhoven die de reis samen met WS organiseert. In Giessenburg was het de vader van Marit die het initiatief nam. “Mijn vader Teus is een aantal jaren geleden mee geweest met een reis van WS. Samen met anderen bedacht hij: we gaan nog een keer. In de beide kerken in het dorp is het gepromoot.”

Jongeren trekken

Werkgevers die zichzelf op de banenmarkt presenteren ontmoeten daar in ieder geval de ruim tachtig jongeren die straks drie weken in Bolivia aan de slag gaan. Marit: “Iedereen is aangespoord om een of twee mensen mee te brengen en ook via social media trekken we jongeren.”

Uitdaging

Theo Willemse uit Ameide is een van de volwassenen die de groepen zullen begeleiden tijdens de reis en helpen bij de acties. Toen hij hoorde dat er uit Giessenburg ook een groep naar Bolivia gaat, benaderde hij Teus Visser. “Het is een uitdaging om het benodigde geldbedrag bijeen te brengen. Jongeren betalen zelf 750 euro. Daarnaast heeft elke groep 120.000 euro nodig voor de materialen, het inhuren van lokale bouwvakkers en om een deel van de reis te bekostigen. Ik zei tegen Teus: we moeten iets nieuws bedenken. Teus kwam met het idee voor een banenmarkt. Goed idee: er is in de regio veel behoefte aan jonge werknemers.”

Race simulator

Bij de ondernemingen die zichzelf presenteren zitten onder andere een loonwerkbedrijf, een verpakkingsbedrijf, een automatiseringsbedrijf dat met drones werkt en zorginstellingen. Theo: “De Florys Groep en MSA Services komen ook, die brengen een race simulator mee.”

Aanmelden jongeren

Jongeren die willen deelnemen kunnen zich zaterdag bij de Til melden. Theo: “Ze kunnen daar onder andere aangeven waar hun interesse naar uitgaat. Samen met hun persoonsgegevens kunnen we dat delen met de deelnemende bedrijven.”

Aanmelden bedrijven

De markt vindt plaats op zaterdag 2 maart en duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Bedrijven die nog willen meedoen kunnen zich melden bij Teus Visser (06 13138886) en bij Theo Willemse (theowillemse@florinco.nlof 06 46754821).

Motivatie voor reis

Wat motiveert Nadine en Marit om drie weken keihard te gaan werken in een arm land? Nadine: “Ik vind het gaaf om met anderen jongeren in het buitenland aan de slag te gaan. Je legt contact met de lokale bevolking. We kunnen van hen leren omdat ze anders leven dan wij. Je ontdekt: als je primitief leeft kun je ook gelukkig zijn.” Marit knikt. “Dat is mooi gezegd. Ik wil mezelf inzetten voor mensen in Bolivia en mezelf ontwikkelen. Het lijkt me mooi om te zien hoe Bolivianen blij zijn met kleine dingen, dat mis je hier soms.” Nadine: “We hebben hier al zoveel, we kunnen best iets opofferen.” Theo: “Ik was eerder met een groep in Zambia. Daar hebben jongeren geen social media, dat maakt hen onbezorgder. Ze zijn gelukkig met een zelfgemaakt biljart of zelf geknutselde voetbal.”