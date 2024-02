ingezonden mededeling

Silk Bloom by E&M organiseert open dag: zijden bloemen uitzoeken

do 22 feb 2024, 07:14

GOUDRIAAN • Altijd een perfect boeket: bij Silk Bloom by E&M ben je aan het juiste adres voor bijzondere en unieke zijden bloemen.

Ellis Wingelaar en Mandy Middelkoop zetten het bedrijf een jaar geleden samen op. Ze kenden elkaar al jaren, Mandy werkte in de bloemenzaak die Ellis zestien jaar lang runde. Ook nadat Ellis stopte met haar winkel om tijd te maken voor het moederschap, hielden de twee contact. Het begon even later weer te kriebelen, en de twee besloten samen een bedrijf op te starten.

Mandy en Ellis kozen ervoor om aan de slag te gaan met zijden bloemen. Echte bloemen zijn in de praktijk lastige handel, dat weten de twee maar altijd goed. Binnen een paar dagen moeten ze ingekocht én verkocht worden.

Milieuvriendelijke optie

In de bloemenwinkel van Ellis verkochten ze incidenteel al kunstbloemen. “Ik heb destijds nog gedacht, ‘moet ik daar niet mee verder?’ Het is een milieuvriendelijke optie doordat ze veel langer meegaan en je kunt met zijden bloemen van goede kwaliteit ook écht iets moois maken”, vertelt Ellis.

Werken met echte of zijden bloemen is een wereld van verschil volgens Mandy en Ellis. “Bij echte bloemen heb je bijvoorbeeld een geursensatie. Echte boeketten leven daadwerkelijk, maar ze verwelken ook”, vertelt Mandy.

“Je kunt de twee daarom niet vergelijken. Zijden bloemen gaan jarenlang mee. En onze bloemen, uiteenlopend van verschillende prijs- en kwaliteitscategorieën, zijn bijna niet van echt te onderscheiden.”

Verkocht en verhuurd

De zijden bloemen worden verkocht en verhuurd aan zowel bedrijven als consumenten, en Silk Bloom breidt steeds verder uit. Samengestelde boeketten of abonnementen waarmee de boeketten telkens vervangen kunnen worden, het kan allemaal.

Aan huis in Goudriaan hebben ze een prachtige showroom gerealiseerd met een uitgebreid assortiment aan zijden bloemen. De volgende stap: feestjes in combinatie met high tea’s organiseren in die mooie ruimte.

Open dag op zaterdag 2 maart

Voor het zover is, organiseert Silk Bloom by E&M aan de Noordzijde 42a een open dag op zaterdag 2 maart tussen 10:00 en 17:00 uur.

“Het wordt een gezellige dag, dus kom vooral kijken. We geven advies, je kunt zelfs een eigen vaas meenemen om te vullen. Klanten krijgen die dag in ieder geval 20% korting als kennismakingsaanbieding bij aankoop van zijden bloemen.”

www.silkbloombyem.nl