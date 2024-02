met video

Jaarlijks 500.000 euro extra voor Stichting DierenLot uit Arkel

49 minuten geleden

ARKEL • Stichting DierenLot, gevestigd in Arkel, werd deze week door Postcode Loterij-ambassadeur Winston Gerschtanowitz verrast met goed nieuws. De organisatie is namelijk meerjarig partner van de Postcode Loterij geworden en ontvangt dankzij alle deelnemers jaarlijks een schenking van 500.000 euro.

Met deze bijdrage kan de stichting de komende jaren nog meer dieren helpen in Nederland.

Verspreid over Nederland ondersteunt Stichting DierenLot inmiddels meer dan 300 lokale dierenhulporganisaties. Deze organisaties verzorgen lokaal en regionaal opvang voor gezelschaps-, zwerf- en natuurdieren. Ze zijn afhankelijk van donaties en hebben moeite met het volledig financieren van hun goede werk.

Stichting DierenLot ondersteunt deze organisaties onder andere door schenkingen in geld en hulp in natura (bijvoorbeeld met dierenvoer en dierenambulances).

7500 vrijwilligers

Naast de opvang en verzorging van dieren heeft Stichting DierenLot ook een maatschappelijk functie. In totaal zetten maar liefst 7500 betrokken vrijwilligers zich in voor dieren in nood. Dit werk wordt vaak gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en door dit werk voelen deze vrijwilligers zich weer betrokken bij de maatschappij. De schenking van de Postcode Loterij is ook voor deze mensen een belangrijke steun in de rug.

Jan Krol, directeur DierenLot: ”Echt geweldig nieuws. We staan voor grote uitdagingen waaronder de verduurzaming van het wagenpark zodat diervervoer in steden mogelijk blijft. Met deze jaarlijkse bijdrage van de Postcode Loterij kunnen we juist die stap zetten en veel dieren blijven helpen.”

Piet Hellemans, ambassadeur Stichting DierenLot: “Dit is een enorme opsteker voor het werk van Stichting DierenLot en al die lokale organisaties met hun vrijwilligers. Als ambassadeur weet ik dat het geld terecht komt waar dit het hardst nodig is!”