Gorinchem en Molenlanden informeren grondeigenaren zoeklocaties windturbines

26 minuten geleden

Nieuws windmolens











ALBLASSERWAARD • Op uitnodiging van Gorinchem en Molenlanden komen deze week de grondeigenaren van de zoeklocaties van de plaatsing van windturbines bij elkaar.

De gemeenten informeren hen over het proces van de verkenning. Het ging vooral over de uitgangspunten die de raden ten aanzien van windenergie hebben vastgesteld.

Ook komt er een spreker vanuit Culemborg aan het woord. Hij vertet over hoe daar windturbines zijn geplaatst, waarbij inwoners via een coöperatie mede-eigenaar werden en zo profiteerden van de opbrengst van de opgewekte energie.

180 aanmeldingen voor werkgroepen

Om de mening van inwoners over de zoeklocaties op te halen, gaan de komende maanden werkgroepen van start. Belangstellenden kunnen zich hiervoor tot vrijdag opgeven. Er zijn al 180 aanmeldingen binnen, evenredig verdeeld over de zoeklocaties.

Met name de dorpen dichtbij deze plekken - zoals Bleskensgraaf, Wijngaarden, Hoogblokland, Oud-Alblas en Ottoland - zijn goed vertegenwoordigd. Maar ook vanuit Papendrecht, Gorinchem en Sliedrecht hebben zich inwoners gemeld.

Online raadpleging inwoners start in april

In maart, april en mei komen de werkgroepen in totaal drie keer bijeen. De eerste keer bespreken de leden onder meer de vragen voor de online raadpleging. Deze start begin april.

In april gaat het onder meer over de interpretatie van de ‘opbrengst’ van de online raadpleging. De laatste keer gaat het om het advies van de werkgroepen aan de gemeenteraden.

Regiobrede klankbordgroep

Naast de werkgroepen wordt ook een regiobrede klankbordgroep ingericht voor belanghebbende organisaties, zoals agrarische organisaties, natuurorganisaties, bedrijfsverenigingen, energiecoöperaties en dergelijke.

De provincie maakt uiteindelijk de keuze

Het doel van de werkgroepen, klankbordgroep en de online raadpleging is om het bestuur en de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem te helpen om medio dit jaar voorkeurslocaties voor windturbines vast te stellen.



De provincie maakt uiteindelijk de keuze of en zo ja waar de windturbines kunnen komen. Dat besluit naar verwachting in 2025.