Provincie Zuid-Holland geeft groen licht voor verkenning alle zes locaties plaatsing windmolens in Molenlanden

MOLENLANDEN • De provincie Zuid-Holland stemt in met de zes locaties voor de plaatsing van windmolens in de gemeente Molenlanden.

‘Ze passen bij dit stadium van de verkenning’, laten Gedeputeerde Staten in een brief weten. ‘Na het doornemen van alle stukken, waaronder de nadere omschrijving van alle windzoeklocaties, constateren wij dat de voorgestelde locaties zorgvuldig afgewogen zijn.’

Daarmee kunnen de gemeenten Molenlanden en Gorinchem verdergaan met het verkennen de zes plekken tussen Wijngaarden en Hoogblokland, die voor het grootste deel langs de provincialeweg N214 te vinden zijn.

Tussenstap

Tegelijkertijd benadrukt de provincie dat dit een tussenstap en geen definitieve goedkeuring is. ‘In de volgende fase moet op iedere locatie zorgvuldig verdiepend onderzoek plaatsvinden, onder meer op weidevogels, natuur, erfgoed, radar, ruimtelijke kwaliteit, landschappelijke inpassing en recreatie.’

Het betrekken van omwonenden is eveneens een aandachtspunt voor de provinciale overheid. ‘Wij hebben kennis genomen van het uitgebreide participatieplan dat daarvoor al bij u klaar ligt. Ook constateren we dat we met elkaar waarde hechten aan lokaal eigenaarschap.’

Avelingen nog steeds een optie

De locatie Avelingen, van tafel gehaald door de raad van Gorinchem, ziet Gedeputeerde Staten nog steeds als een optie voor de plaatsing van windmolens. ‘Wij vinden de locatie Avelingen in potentie een schikte locatie voor windturbines, onder meer vanwege de nabije ligging aan de A15 en het bedrijventerrein, (gebruikers van energie). (..) Indien er voldoende reële en haalbare alternatieven worden gevonden, kan Avelingen worden vervangen door een of meerdere andere locaties.’