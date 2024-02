Elektriciteits-, gas -en waterleidingen klappen kapot in Streefkerk door druk op grond; schuur verschuift

STREEFKERK • Langs de Zwanenvliet in Streefkerk is maandag 12 februari korte tijd een noodsituatie en enige paniek ontstaan, toen vlakbij een woning de grond ineens anderhalve meter omhoogkwam.

Een schuur werd in elkaar geduwd en schoof een halve meter weg, een waterleiding klapte open, er ontstond kortsluiting en de gasleiding ging kapot.

De brandweer, netbeheerder Stedin, het Waterschap, drinkwaterbedrijf Oasen en een officier van dienst Bevolkingszorg van de Alblasserwaard werden gealarmeerd en opgeroepen voor hulp. Door de situatie ontstond er in Nieuw-Lekkerland een stroomstoring die 1850 huishoudens trof.

Grond drukte op leidingtracé

Bart van Leeuwen, officier van dienst Bevolkingszorg, was er maandagavond en in de daaropvolgende nacht bij. Hij legt uit wat er mis is gegaan: “Er is vanwege bouwactiviteiten een stukje verderop grond uitgegraven en die grond is bij het perceel bij de dijk neergelegd. Bij dat perceel gaat in de toekomst gebouwd kunnen worden.”

“Ze hadden de grond kunnen spreiden, maar dat hebben ze niet gedaan, omdat daaronder een leidingtracé loopt. Ze hadden de grond daarom op een berg gelegd. Die berg is zo groot en zwaar gebleken, dat door de druk op de grond, de grond die daaronder lag tegen het huis aan, bijna 1,5 meter omhoog is gestuwd. Dus doordat er op de ene plek werd geduwd, kwam het op een andere plek omhoog.”

Veel storingen

Van Leeuwen vervolgt: “Dat heeft gevolg gehad dat de schuur bij de woning deels in elkaar is geduwd. Daar is kortsluiting ontstaan en een waterleiding gesprongen. De schuur is tegen de woning gedrukt. En de leidingen in het bewuste tracé daar, zijn door al die bewegingen allemaal kapotgegaan. Zowel het gas, als het water als de elektriciteit. En dat heeft de nodige storingen gegeven en zelfs de stroomstoring in Nieuw-Lekkerland had daarmee te maken.”

Acute situatie

In de eerste uren was er een acute situatie, want men wilde eerst zo snel mogelijk vaststellen dat er niets met de dijk zelf aan de hand was. Om die reden heeft ook het Waterschap meegekeken. Inmiddels is geconcludeerd dat er met de dijk zelf niets aan de hand is.

Flessen water uitdelen

In de afgelopen avond, nacht en ochtend is er door alle partijen hard gewerkt om de problemen op te lossen. Inmiddels hebben de meeste huishoudens weer stroom en gas. Tot in de ochtend hadden 140 woningen gaan water. Persvoorlichter Jonas Medhin van drinkwaterbedrijf Oasen vertelt: “We zijn de hele nacht en ochtend bezig geweest. Door schakelingen te maken en het water iets anders te laten stromen, hebben we de meeste huishoudens weer kunnen voorzien van water.”

“Op dit moment zijn er nog 20 huishoudens die geen water hebben en dat zal duren zo lang de werkzaamheden plaatsvinden. De verwachting is dat dit tot het eind van de middag gaat duren. Als het lek in de hoofdleiding echt gedicht is, kunnen we ook deze klanten aansluiten op het water. Intussen delen we aan die bewoners flessen water uit.”

Kookadvies

Woordvoerder Medhin laat weten dat de bewoners in de omgeving van Streefkerk hoogstwaarschijnlijk een kookadvies gaan krijgen. “Dat advies komt meestal wel kijken bij dit soort lekkages. Het advies is dan om het water eerst te koken voordat men het gebruikt om te drinken. Intussen nemen wij voor de zekerheid monsters van het water om te zien of de kwaliteit van het water aan alle hoge eisen voldoet.” Het kookadvies geldt voor vier dagen.

Stroom weer terug

Door het incident in Streefkerk, zaten maandagavond 12 februari ongeveer 1850 huishoudens in Nieuw-Lekkerland en 21 huishoudens in Streefkerk zonder stroom. Stedin laat weten dat alle huishoudens in het gebied inmiddels weer gebruik kunnen maken van de elektriciteit en het gas.

Stedin-woordvoerster Dorien Kinds vertelt: “De stroomstoring in Nieuw-Lekkerland en de gasstoring hadden inderdaad te maken met het probleem bij de dijk bij Streefkerk. Onze stroomkabel en gasleiding zijn geraakt. Er zijn inmiddels geen klanten meer die zonder stroom en gas zitten. Er is nog wel een stuk gasleiding afgesloten, maar op dat deel zitten geen klanten aangesloten. Een plan van aanpak wordt gemaakt om dat deel te repareren.”

Tot slot hebben mensen in Nieuw-Lekkerland en in Streefkerk last (gehad) van een internetstoring. Ook deze storing is bij de meeste mensen intussen opgelost. Een aantal huishoudens kampt nog wel steeds met een internetstoring hier wordt aan gewerkt.