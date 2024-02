Rechtszaak tegen verdachte van moord in Kinderdijk gaat voorlopig nog niet van start

KINDERDIJK/ALBLASSERDAM • Het gaat nog maanden duren voordat de inhoudelijke rechtszaak tegen de 78-jarige Cor de J. uit Alblasserdam van start gaat. De man wordt verdacht van een moord in Kinderdijk in december 2022.

Deze week is door de rechtbank in Dordrecht zijn voorarrest verlengd tot 30 april 2024. Ook dan zal de zaak niet inhoudelijk behandeld worden.

Klemmende reden

“De verdachte blijft langer vastzitten. Daar hebben we een klemmende reden voor nodig en dat is dan het zittingsrooster van de rechtbank een eerdere inhoudelijke behandeling niet toelaat,” vertelde de rechter. Dat betekent dat de zaak op 30 april weer ‘pro forma’ voorkomt. De verwachting is wel dat er op die datum een zittingsdatum van de inhoudelijke behandeling bekend zal zijn. Oftewel; dan wordt bekend wanneer de rechtszaak écht behandeld gaat worden.

Jaloezie

Cor de J. wordt verdacht van de moord op een 74-jarige man uit Overijsse (België). De moord vond plaats in een villa op de Puntweg in Kinderdijk. Cor, die een hechte vriendschap met de bewoonster had en klusjesman bij haar was, zou jaloers zijn geweest op de nieuwe vriend van mevrouw.

Ook werden er veel sieraden meegenomen. De bewoonster zei in eerste instantie geen idee te hebben wie er verantwoordelijk is voor de moord. Een aantal dagen later verklaarde de Kinderdijkse bij de politie dat ze toch wist wie het had gedaan: Cor de J.

De J. werd een paar dagen na de schietpartij in Kinderdijk in Limburg bij zijn vriendin opgepakt en zijn huis in de Eksterstraat in Alblasserdam werd binnenstebuiten gekeerd. Het 9mm-pistool waarmee het slachtoffer is neergeschoten, is nog altijd spoorloos, net als de sieraden die in die nacht zijn gestolen uit de villa in Kinderdijk.

Cor ontkent

Cor de J. ontkent iets met de moord te maken te hebben. Ook was er volgens hem geen sprake van jaloezie, omdat hij qua relatie niet bij mevrouw past. Wel hadden de twee, wat Cor betreft, een hechte vriendschap.

De Alblasserdammer zegt dat hij geen enkele reden had om de nieuwe vriend van mevrouw, die onder meer directeur bij het directoraat-generaal ‘mededinging’ in Brussel is geweest, dood te schieten.

Geestelijke gesteldheid

In de afgelopen maanden is Cor de J. onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zijn geestelijke gesteldheid is onderzocht. Eind maart zouden de rapporten gereed moeten zijn. Ook is het laatste deel van het schotrestenonderzoek afgerond.

Verder zijn in de afgelopen periode mensen (opnieuw) gehoord, zoals de man uit Alblasserdam die in de bewuste nacht van 1 op 2 december 2022 met een bootje op de rivier bij de villa voer en daar verdachte activiteiten zag bij een schip.

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak gaat waarschijnlijk anderhalf jaar na de moord plaatsvinden. Verwacht wordt dat er ongeveer één dag nodig zal zijn om de zaak inhoudelijk te behandelen. Daarna gaat de meervoudige kamer van de rechtbank over de zaak nadenken en een vonnis schrijven. Meestal wordt er twee weken na de behandeling van de zaak uitspraak gedaan.