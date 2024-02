Nieuwe tentoonstelling over persglas in museum De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • In museum De Koperen Knop staat persglas centraal bij de nieuwe tentoonstelling. Deze expositie, die loopt tot en met zaterdag 11 mei , toont een greep uit het aanbod van Nederlands persglas.

Hélène Besançon, conservator van het Nationaal Glasmuseum uit Leerdam, verrichtte de officiële opening. Op de expositie in het Hardinxveldse museum is persglas van dit Glasmuseum te zien, maar ook van particuliere verzamelaars en uit de eigen collectie van De Koperen Knop.

Bijna ieder huishouden heeft geperst glas, of het gaat om een kunstobject of een simpel theekopje. De techniek werd al gebruikt in de tijd van de Romeinen. In de vroege negentiende eeuw leefde het gebruik van persglas op met de ontwikkeling van het persen van glas in een metalen mal.

Toegankelijker voor de massa

De goedkopere productie van persglas maakte glaswerk toegankelijker voor de massa. Ook in Nederland werd door een aantal fabrieken persglas geproduceerd, Petrus Regout & Co en Glasfabriek Jeekel, Mijnssen & Co wat later NV Glasfabriek Leerdam werd. A.D. Copier was een belangrijke en toonaangevende ontwerper voor de glasfabriek en het Nederlandse persglas.

De Koperen Knop, Binnendams 6, is open dinsdag tot en met vrijdag (13.00-17.00 uur) en zaterdag (11.00-17.00). Groepen zijn na reservering ook buiten de vaste tijden welkom. Info: www.koperenknop.nl.