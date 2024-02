Molenlanden zet plan opvang Oekraïense vluchtelingen in Waal door (ondanks eerdere protesten)

WAAL • Ondanks eerdere protesten zet de gemeente Molenlanden het plan door om Oekraïense vluchtelingen op te vangen in het dorp Waal. Het worden er alleen geen 75, zoals eerst de bedoeling was, maar maximaal 65.

De gemeente Molenlanden heeft in de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met omwonenden, waarvan er verschillende tegen de plannen zijn en zorgen hebben over de leefbaarheid.

Half april open

Na een onderzoek en diverse gesprekken heeft het gemeentebestuur van Molenlanden besloten dat de voorbereidingen voor de opvang op 19 februari van start kan gaan. De locatie moet half april worden geopend voor de eerste bewoners.

De noodzaak voor opvang van Oekraïeners is groot, weet de gemeente Molenlanden. “Want de huidige bezettingsgraad van de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland is 99,7%. Niet eerder is het bezettingspercentage zo hoog geweest.”

De gemeente heeft in de afgelopen weken op diverse momenten en op diverse manieren overleg gevoerd met de omwonenden. Naast een inloopbijeenkomst in december zijn er verschillende persoonlijke gesprekken gevoerd om zorgen te bespreken en vragen te beantwoorden.

‘Geen onoplosbare situaties’

Daar komen volgens de gemeente geen onoplosbare situaties uit naar voren. “Uit de gesprekken kwam naar voeren dat omwonenden met name het aantal van 75 personen teveel vonden. Ook de duur van de tijdelijke vergunning van 15 jaar wordt niet als tijdelijk ervaren. En er leven nog steeds veel zorgen over wat er komt na de opvang van Oekraïners”, zo vat de gemeente de zorgen van omwonenden samen.

De gemeente benadrukt dat opvang er zal zijn zolang de oorlog duurt. Na de zomer wil de gemeente een bijeenkomst inplannen om met inwoners de permanente invulling van de locatie te bespreken. Er zijn nu nog geen plannen. De gemeente wil in overleg met de inwoners van Waal tot een permanent plan komen.

Dagelijks reilen en zeilen

Verder is er een ‘omgevingsoverleg’ ‘ingesteld. Hierin neemt een aantal inwoners deel. Daarin bespreekt de gemeente de plannen met een afvaardiging van de omgeving. In dat overleg wordt besproken of dingen over het hoofd worden gezien. Als de opvang straks opent, bespreekt het omgevingsoverleg het dagelijks reilen en zeilen.

Inwoners van Waal hebben op donderdag 8 februari een brief ontvangen met actuele informatie en een uitnodiging voor een tweede inloopbijeenkomst. Die vindt plaats op 14 februari van 17.30 uur tot 19.00 uur in verenigingsgebouw Het Anker te Langerak.