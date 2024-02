DoeMee Molenlanden en CU willen betere regeling voor inzameling luiers en incontinentiemateriaal

wo 7 feb 2024, 08:09

Nieuws 193 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • DoeMee Molenlanden en de ChristenUnie (CU) vragen zich af of de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal in Molenlanden beter geregeld kan worden. En of het goedkoper gemaakt kan worden voor inwoners. Ze willen dat het gemeentebestuur daarnaar gaat kijken.

In december vorig jaar heeft de ChristenUnie via Mirjam Muis haar zorgen geuit over de vraag of de tegemoetkoming wel toereikend is voor inwoners met veel incontinentie- en stomamateriaal.

Hoge kosten

Daarnaast ontvingen de beide partijen een verzoek van een inwoner over de hoge kosten en kreeg het college begin januari dit jaar een ingezonden brief van een inwoner over een vrijstelling voor medisch afval, met name incontinentiemateriaal.

“Verder blijkt dat andere gemeenten incontinentiemateriaal en luiers apart inzamelen voor hergebruik”, weten DoeMee Molenlanden en de ChristenUnie van Molenlanden.

Gratis wegbrengen

Ze verwijzen daarbij met name naar de gemeenten West-Betuwe en Altena, waar luiers en incontinentiemateriaal gratis gebracht kan worden bij de milieustraten. Ook staan er in diverse dorpen in deze gemeenten speciale containers voor het gratis deponeren van babyluiers en incontinentiemateriaal voor volwassenen via speciale af te halen zakken

DoeMee Molenlanden en de ChristenUnie van Molenlanden willen ook weten of de luierzakken voor baby’s ook gebruikt mogen worden voor incontinentiemateriaal voor volwassenen.

Snel evalueren

Verder willen de beide partijen het nieuwe systeem van afvalinzameling, dat in januari dit jaar is ingevoerd, snel evalueren. Dit moet gedaan worden vanwege de mogelijke financiële stress die door de hogere kosten voor sommige inwoners dreigen.

Ten slotte wijzen de twee partijen op een gespecialiseerde verwerker van luiers tot nieuwe materialen. Uit ervaringscijfers blijkt dat de landelijke gemiddelde hoeveelheid afval van luiers rond de 8% ligt. “Ziet u mogelijkheden om het restafval nog meer te verminderen en de circulariteit te vergroten door aparte inzameling toe te passen?”, vragen DoeMee Molenlanden en de ChristenUnie van Molenlanden aan het gemeentebestuur.