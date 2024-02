Molenlanden vraagt provincie om meer woningen te mogen bouwen: ‘buurten erbij’

MOLENLANDEN/KRIMPENERWAARD • Een buurt erbij, in plaats van een straatje. De gemeente Molenlanden vraagt aan de provincie om veel meer woningen te mogen bouwen.

Samen met de gemeente Krimperenwaard heeft Molenlanden een lobbybrief geschreven aan de provincie, waarin uitgelegd wordt waarom meer woningen voor de plattelandsgemeenten belangrijk zijn. De brief wordt ondersteund door zestien andere landelijke gemeenten.

De gemeenten ervaren de beperkingen van de woningmarkt aan den lijve. Die zit behoorlijk op slot. Er moeten volgens Molenlanden en Krimpenerwaard meer woningen bij komen, om de leefbaarheid van de kleine kernen op niveau te houden. “We kennen nu veel hechte gemeenschappen. Zij hebben een goede sociale basis. Om dat te behouden is ontwikkeling en versterking nodig”, schrijft Molenlanden aan de provincie.

Oud beleid

De provincie had een beleid waarin grotere woningbouwprojecten werden toegestaan in plattelandsgemeenten. De zogenaamde ‘3 hectare-kaart wonen en werken’. Die kaart moet een update krijgen, maar daar heeft de provincie een stokje voor gestoken.

De beide gemeenten begrijpen dat het landschap groen en open moet blijven, maar het stopzetten van de 3 hectare-kaart wonen en werken noemen ze ‘zorgwekkend’. “De kwetsbaarheid van de brede welvaart ligt in ons gebied niet in het ontbreken van een groene leefomgeving, maar vooral in de sociale samenhang. Een evenwichtige bevolkingsopbouw en een sterk sociaal netwerk, via werk en/of verenigingen, is van groot belang voor de levensvatbaarheid van dorpen op de lange termijn”, staat in de brief aan de provincie.

Geen megaprojecten

Molenlanden en Krimpenerwaard vragen niet om megaprojecten, zoals in Valkenburg, waar 318 hectare steen is bijgekomen, of het Vijfde Dorp in Zuidplas met 325 hectare bebouwing. “Wij willen kwalitatief hoogwaardig ontwikkelingen die passen bij de omvang en behoeften van de kern. Wij vragen daarom niet om grootschaligheid, maar om voldoende mogelijkheden om onze kernen te versterken met ‘een buurt erbij’ en voldoende (schuif)ruimte voor ondernemers om zich verder te ontwikkelen.”

Maar 3 hectare per uitbreidingen vinden Molenlanden en Krimpenerwaard ook weer weinig. Ze pleiten in hun brief voor een verruiming van 3 naar 15 hectare als omvang voor toekomstige uitbreidingen voor woonwijken en bedrijventerreinen.