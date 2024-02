Kringloop Giessenlanden zoekt goede doelen voor opbrengsten van de winkel

55 minuten geleden

Nieuws 161 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ARKEL • De Kringloop Giessenlanden zoekt goede doelen om te kunnen ondersteunen. De winkel verwacht dit jaar een opbrengst van ongeveer 50.000 euro en wil daarmee mensen en organisaties in Molenlanden en omstreken blij maken.

“We zijn op zoek naar gave en hartverwarmende activiteiten die mensen in onze regio kansen, vreugde, plezier, gezelligheid of steun geven”, meldt de Kringloop, die gevestigd is aan de Vlietskade 4001 in Arkel.

Goede doelen kunnen doorgegeven worden via 0183-701034 of info@kringloopgiessenlanden.nl.

Kringloop Giessenlanden heeft een mooi aanbod van kleding, meubels, speelgoed, elektronica, huishoudelijke artikelen, sportartikelen en curiosa.

De kringloop steunt onder meer de voedselbanken, de dorpskamers, stichting Anders, stichting Koningskinderen, Stichting ALS, Oekraïne Noodhulp en dierenasiel Gorinchem.